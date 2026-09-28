Todo sobre la guerra entre Alba Carrillo y Omar Montes: cómo empezó, descalificativos y un comunicado

La discusión entre Omar Montes y Alba Carrillo empezó por dinero y ha terminado con una amenaza de ir a los tribunales. En pocos días se ha pasado de un cruce de opiniones sobre la pensión de manutención del hijo mayor del cantante, que ha llevado a que el artista incluso amenace con sacar datos del pasado de la presentadora y colaboradora, algo que ha provocado que Carrillo y hasta TEN, el canal en el que presenta su programa El sótano, publiquen sendos comunicados. Este es el resumen de lo ocurrido en esta guerra entre dos personajes del corazón que hace años se llevaban bien.

Las críticas de Alba a la pensión de manutención

Todo comenzó con las declaraciones de Omar sobre la pensión de alimentos de su hijo mayor. El cantante mostró su desacuerdo con la cantidad fijada y defendió que preferiría ingresar el dinero en una cuenta para que el menor pudiera disponer de él al cumplir los 18 años. Alba aprovechó su puesto como presentadora del programa El Sótano Club, en TEN, y le acusó de racanear con su hijo: «No es para ella, es para tu hijo. Para su casa, para el agua de su ducha, para la comida de su cena y de su desayuno…».

La presentadora lo llamó «cabezabuque» y fue más lejos al hablar de lo que, a su juicio, podía venir después: «El siguiente paso, y no soy Benita (hablando de la vidente antes conocida como Maestro Joao), va a ser que este señor pida la custodia compartida para no tener que darle ni un duro. Es tan patético y obsceno».

El vídeo de Omar lanzando advertencias a su nueva enemiga

Omar respondió con un vídeo en redes sociales en el que dejó a un lado la manutención y habló del pasado de la presentadora, poniendo el foco en sus parejas: «Alba Carrillo, tú sabes quién eres y, digamos, a lo que te has dedicado toda la vida». Después recordó su etapa como personal de seguridad en la discoteca Richard —una conocida discoteca de Benidorm— y aseguró acordarse de ella: «Te ponías en la puerta para entrar cuando había famosos y había que dejarte pasar». Remató su vídeo con otra advertencia sobre ella: «Sé todo, a quién te has intentado arrimar, lo que has intentado sacar…».

Alba no ha querido esperar a volver a su plató el lunes y dar una respuesta al cantante, por eso ha emitido un comunicado en pleno fin de semana negando «de forma rotunda las graves insinuaciones» y las califica de «radicalmente falsas», sin «hecho real alguno» detrás.

Admite que utilizar la palabra «cabezabuque» «no fue acertado», aunque aclara que esa palabra no contenía alusiones a su vida privada. Además, avisa de que tomará medidas si el cantante no para en sus ataques: «De persistir estas insinuaciones, ejercitaremos de inmediato las acciones civiles de protección del derecho al honor». El texto termina pidiendo no hablar más de ella, pero sí que pretende poder seguir hablando de la vida privada de Montes y de la manutención de su hijo: «Pido que cese la difusión de insinuaciones sobre mi vida personal y que el debate se mantenga donde comenzó: en el bienestar y los derechos de los hijos».

TEN y Dollhouse, la productora del programa, publicaron su propio comunicado de apoyo. Defienden que los temas del formato responden a decisiones editoriales de la productora y que la presentadora tiene libertad para opinar sobre ellos: «Creemos en esa libertad y defendemos su derecho a ejercerla, así como su trabajo y profesionalidad». En redes, el canal lo acompañó con un mensaje breve: «Todo nuestro apoyo a Alba Carrillo».

Hay que recordar su buena relación en 2019

Aunque ahora lleva caminos distintos, su fama comenzó en el universo Mediaset: Omar pasó por GH VIP 6 en 2018 y por Supervivientes 2019; Alba fue segunda finalista de Supervivientes 2017 y de GH VIP 7. Durante el paso de Omar por la casa de Guadalix en 2018, Alba fue una de sus grandes defensoras, llegando a decir que estaba celosa al verle con Techi dentro del concurso después de su ruptura con Isa Pantoja en pleno concurso.

En abril de 2019, Socialité recogió el testimonio de Javi ‘el gordo’, entonces ya examigo del cantante, que aseguraba que Omar presumía en su barrio de haber tenido un roneo con la modelo y que «entre ellos ha habido algo», algo que según él surgió cuando Omar salió de GH VIP. Javi llegó a decir que Omar no habría quedado a cenar con ella si no hubiera opciones de un «final feliz» . Alba lo negó rotundamente ante los micrófonos del programa, entre risas, y negó también que hubieran quedado a cenar .

Ninguno de los dos ha confirmado nunca aquel rumor y nada indica que fuera cierto, ya que llegaba por una vía indirecta. En Happy FM pensamos que el mal ambiente actual podría tener origen en aquel episodio.