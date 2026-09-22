Alba Carrillo advierte a Rocío Flores tras ‘De Viernes’: «No me busques, que me encuentras»
La presentadora de 'El Sótano Club' ha respondido a la hija de Rocío Carrasco
Una colaboradora del programa de Alba Carrillo, sobre Ibiza: "Cuando fui allí me enteré que es España"
No es ningún secreto que si hay algo que caracteriza a Alba Carrillo es la capacidad que tiene de responder, con contundencia, a todo aquel que le mencione, ya sea a través de una entrevista, en un programa de televisión o en una revista del corazón. De hecho, no solamente utiliza sus redes sociales como altavoz, sino también el programa El Sótano Club de TEN, en el que actualmente trabaja como presentadora. Recientemente, la modelo no ha dudado un solo segundo en mostrarse verdaderamente franca con Rocío Flores, después de las declaraciones que esta hizo durante su paso por De Viernes. De esta forma, aprovechó la ocasión para responder a la hija de su amiga Rocío Carrasco.
Ahora bien, ¿cuál ha sido el origen de este encontronazo entre ambas? Todo comenzó con unas palabras de la hija de Antonio David Flores sobre el círculo más cercano de Rocío Carrasco. De esta forma, Alba Carrillo explicó a sus compañeros, a modo de resumen, lo que había escuchado al respecto en la entrevista que la joven protagonizó en De Viernes: «Dijo que era de un grupo de mercenarios». Algo en lo que, evidentemente, se mostró completamente en desacuerdo. Pero no todo quedó ahí, puesto que la presentadora de El Sótano Club quiso ir más allá a la hora de explicar que no se reconoce en absoluto en esa descripción. Es más, ha dejado claro que sus intervenciones sobre el enfrentamiento familiar no obedecen a ningún tipo de beneficio económico, ni mucho menos.
«Eso no significa ser mercenaria, porque yo no cobro por nada de esto», explicó. Por si fuera poco, la modelo no ha tenido reparos a la hora de dejar claro que su paciencia también tenía un límite. Es por eso que, llegados a este punto, la presentadora de El Sótano Club ha querido lanzar una advertencia a la hija de Antonio David Flores.
Y es que, si hacía alguna otra alusión, su respuesta podría ser aún más contundente: «Al igual que tú tienes abogados, yo también. Primera falta. A la segunda, voy a por ti. Ya no te digo nada más porque, aunque tengáis lo que tengáis, yo respeto a mi amiga y tú eres su hija», explicó, mostrándose verdaderamente tajante.
Lejos de que todo quede ahí, aprovechando la ocasión, Alba Carrillo insistió en su programa que su única preocupación es Rocío Carrasco, y que lo que pueda hacer su hija le da exactamente igual. Al fin y al cabo, solamente quiere ver feliz a su amiga, por lo que no entiende por qué ese cariño puede llegar a molestar a Rocío Flores.
«Si que yo quiera a tu madre a ti te agrede, lo siento por ti. Deberías estar contenta porque tu madre tenga gente que la quiera y la apoye», comentó la modelo en El Sótano Club. Por si fuera poco, quiso sentenciar de la siguiente manera: «No sé si me molesta más que me llame mercenaria o que me meta en el mismo grupo que Carlota Corredera. Nada que ver. Primera, a la segunda, me voy a hablar con mi abogado y vemos qué mercenarios hay». Y añadió: «En mi casa no hay mercenarios, en la tuya igual sí. No me busques, que me encuentras».
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