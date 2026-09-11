La nueva temporada televisiva viene cargada de novedades en las principales cadenas de nuestro país. En TEN, los espectadores tienen la oportunidad de ver los nuevos programas de El Sótano Club, de lunes a viernes. Un formato presentado por Alba Carrillo y Carlos Peguer donde se abordan temas de actualidad, humor y tendencias en redes sociales. Por ello, recientemente, el equipo recibió a Shannis. La creadora de contenido y tiktoker se ha convertido en una de las españolas más seguidas del momento en el mundo virtual. Y es que cuenta con más de 654.000 seguidores en TikTok y más de 147.000 en Instagram.

La sevillana, poco a poco, ha logrado simpatizar bastante con el público joven. Su humor y naturalidad la han llevado a crecer a pasos agigantados en el mundo de las redes sociales. Pues ha publicado vídeos y contenido con rostros conocidos como Samantha Hudson o Lucía La Puerta. Pero no han sido las únicas. Shannis también ha dado el salto a la industria musical y ha conquistado a artistas como Belén Aguilera, Judeline y Lola Índigo. Y es que, de hecho, la influencer lanzó su propia música en el 2024.

Shannis sobre su viaje a Ibiza: «Cambié todos los euros a dólares»

Una popularidad que ha crecido bastante y que, recientemente, la llevó a colaborar en El Sótano Club. Un encuentro donde, durante las últimas horas, se han hecho muy viral sus declaraciones sobre Ibiza. Todo comenzó cuando le contó a Alba Carrillo que nunca había estado en París (Francia). «No tengo pasaporte», le comentó la joven. «A París no hace falta, cari. París es la Unión Europea», le explicó la presentadora.

«¿Cómo? ¿Es Europa?», respondió Shannis entre risas. Fue entonces cuando contó su experiencia en Ibiza. «Cuando fui a Ibiza cogí y cambié todos los euros a dólares», contó con normalidad. Unas palabras con las que estaba dejando a Alba Carrillo estupefacta. Pues, la comunicadora le contó que en Francia se usa el euro al igual que en España.

«Cómo eso es tan moderno allí. Me cogí el avión y todo porque eso está en mitad del océano…», comenzó explicando. Y es que la sevillana reveló que realizó el cambio de moneda en el aeropuerto. «Pero, vamos a ver. ¿Qué país es Ibiza?», le preguntó Carrillo. «Luego me enteré, por los euros, de que era España, aunque fuéramos en avión», dijo. Una anécdota con la que la colaboradora dejó claro que la geografía y la cultura general no son lo suyo.