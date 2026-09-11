Los socios de Sánchez piden al Gobierno que suspenda de empleo y sueldo a los policías que retiren esteladas

Los socios independentistas del Gobierno de Pedro Sánchez han colado, entre sus propuestas de reforma del Código Penal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, una enmienda cuyo objetivo final es sancionar a los policías y a las Fuerzas de Seguridad del Estado que retiren símbolos, pancartas y banderas, como la estelada, algo que consideran un «acto de censura», acompañado en ocasiones con métodos vejatorios y «brutalidad policial».

En la enmienda, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, se refieren a los incidentes ocurridos en el estadio Martínez Valero, el pasado 23 de agosto, cuando «se les requisaron las banderas esteladas» a los aficionados del Fútbol Club Barcelona que acudieron al estadio a ver el partido que disputaron el Elche CF contra el equipo catalán.

El texto de ERC plantea modificar el Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía y que se añada una nueva disposición para considerar falta grave «la retirada, ocultación, inutilización, destrucción o impedimento injustificado de la exhibición de símbolos, enseñas, banderas, pancartas u otras expresiones de carácter político, ideológico, cultural o identitario amparadas por el derecho constitucional a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones de acuerdo con la ley, cuando no constituya infracción muy grave».

En la actualidad, el Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía contempla sanciones de entre 5 días y tres meses de suspensión de empleo y sueldo por las faltas graves cometidas por sus agentes. En todo caso, para llegar a ser sancionados, tiene que iniciarse un expediente y esperar a la resolución final, antes de la imposición definitiva de sanciones.

En ese mismo texto registrado por el Grupo que lidera Gabriel Rufián, denuncian que los agentes de la Policía Nacional practicaron «un acto de censura» acompañado por «una violencia policial injustificada» e invocan la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, para concluir que «únicamente restringe la libertad de expresión cuando inciten a la violencia, amenacen, insulten o vejen a personas o colectivos o tengan contenido racista, xenófobo o intolerante».

Está por ver si la enmienda de ERC, que forma parte de un paquete de once iniciativas que ya han sido formalmente registradas en la Cámara Baja, consigue el apoyo del Grupo Socialista y de otras formaciones con las que suelen coincidir en las votaciones.