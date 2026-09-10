El blindaje antiabucheos a Sánchez fracasa: el grito de «¡Pedro Sánchez a prisión!» se cuela en su visita a Elche

La obsesión del gobierno por evitar que Pedro Sánchez escuche o vea los abucheos que en España entera se producen contra su persona tras la invasión de Ceuta no ha impedido este jueves que en el polígono industrial de Torrellano se reprodujera el grito de «¡Pedro Sánchez a prisión!» y el de una fan que le ha dicho que le quería a su llegada a una empresa aeroespacial de Elche, tal como puede verse y escucharse en el vídeo de OKDIARIO que ilustra esta información.

La visita de Sánchez a Elche ha concentrado a unas pocas personas hasta donde la Policía se lo ha permitido en torno a PLD Space, la empresa aeroespacial que ha visitado el presidente del Gobierno. El polígono en que se halla la empresa está alejado de Elche. Y la hora de la llegada de Sánchez (las 10:00) se enmarca en plena jornada laboral, por lo que resultaba difícil que hubiera cualquier concentración masiva.

Pese a ello, en torno a una decena de personas han acudido al citado polígono. Se han tenido que situar a más de 50 metros del lateral de la puerta por la que debía entrar el vehículo que transportaba a Pedro Sánchez, porque así lo han exigido las fuerzas de seguridad. De modo que, más que percibir, han intuido que la caravana de vehículos que se acercaba a la puerta de la mercantil era la que trasladaba al presidente del gobierno.

En ese momento y siempre bajo la estricta vigilancia de dos policías nacionales, que miraban de frente, de continuo y a unos pocos metros, los asistentes han comenzado a proferir gritos contra Sánchez, unos, como el mencionado de «¡Pedro Sánchez a prisión!». Y una fan, diciéndole que le quiere. Es lo que tiene cuando surge en el gobierno y sus representantes en un territorio el pánico a que los ciudadanos abucheen al jefe del ejecutivo.

Tras su visita a Elche y, más tarde, a la empresa Carmencita, Pedro Sánchez ha continuado en la provincia de Alicante con dos actos privados. Es decir, fuera de agenda. Uno, una visita a una tienda de bicicletas. Y el otro, una comida en un conocido restaurante de Elda, según ha podido saber OKDIARIO.

Elda es el municipio del que es alcalde el secretario general del PSOE de la provincia de Alicante, Rubén Alfaro. Y es también la localidad del edil que dirige la gestora del PSPV en la ciudad de Alicante, José Antonio Amat.

La comida se produce justo en el momento en que una treintena de militantes del PSPV de Alicante han solicitado que se anule la designación a dedo de Trini Amorós como candidata a la alcaldía de Alicante y se convoquen primarias.