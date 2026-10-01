Un ‘póker’ de Espí lidera la goleada histórica a San Marino que deja a España a las puertas del Europeo

Una frase se repitió en el Stadio Olímpico de San Marino. «Con el dorsal 19, marca Carlos Espí». Así una y otra vez hasta cuatro veces, el número de goles que anotó el delantero del Real Madrid en su segundo día con España Sub-21. Bautizo, comunión y confirmación. Todo en uno. Marcó de cabeza, con la derecha y con la izquierda. De todos los colores para culminar una goleada histórica (0-13) a San Marino y encargar el billete para el Europeo Sub-21. Pasajeros al tren.

La Rojita se fue de fiesta antes de aterrizar en Ibiza, cosas de la vida. Allí se jugará la clasificación para el próximo Europeo ante Rumanía con dos de tres resultados favorables. Con empatar les valdría para superar a Finlandia, que debería recuperar en la última jornada una ventaja de nueve goles para España. Antes del partido final, quedaba una pantalla más a superar, ante la exánime San Marino. Gordó rotó. Se esperaba. Solo repitieron Jacobo Ramón —de nuevo goleador— e Iker Bravo.