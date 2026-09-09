Marlaska abre un expediente «por falta muy grave» a los policías agredidos por un ultra independentista del Barça

El Ministerio del Interior abre un expediente por «supuesta falta grave o muy grave» a los agentes de Policía Nacional que fueron agredidos por un ultra del Barça, al que quitaron una estelada antes del partido de Liga entre Elche y Barcelona en el Martínez Valero el pasado 23 de agosto.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha confirmado, en su intervención en el Congreso de los Diputados, que se ha abierto un expediente para evaluar si la actuación es constitutiva de falta grave o muy grave. Marlaska ha añadido que «no se justifica en modo alguno» la actuación policial. Y además, Marlaska ha dicho que este ultra del Barça, que agredió a un agente de Policía, portaba un símbolo «absolutamente legítimo» como es la estelada.

Antes de ese encuentro de Liga jugado en Elche, la Policía detuvo a un ultra del Barcelona que intentó colar en el estadio Martínez Valero una bandera estelada. En el momento de esa prohibición, el individuo, que vestía una camiseta del conjunto azulgrana, propinó varios puñetazos a un agente.

Este suceso derivó en un caso de victimismo por parte del FC Barcelona, que denunció que se detuvo a este aficionado radical independentista catalán por llevar una estelada. Fue el motivo por el que la entidad culé quitó el homenaje a sus jugadores campeones del mundo e hizo una exhibición de la estelada en el Camp Nou, en el siguiente partido.

«De una información reservada hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno», ha dicho Fernando Grande-Marlaska en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Lo ha hecho en respuesta a Marta Madrenas, diputada de Junts, que le preguntó por este incidente.

Además, Marlaska ha criticado a los agentes de policía que realizaron esa intervención a las puertas del estadio Martínez Valero. Dice que lo que hicieron «no se acompasa» con las funciones atribuidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así, el Gobierno de Sánchez vuelve a criticar a los agentes de policía para compadrear con el independentismo catalán.