Urbagestión ya ha firmado el contrato de alquiler y entregado las llaves para que Maricarmen regrese a su casa

Los dueños de Urbagestión ya han firmado el contrato de arrendamiento para que Maricarmen Abascal regrese a la vivienda de Retiro (Madrid). Según ha podido confirmar OKDIARIO, los empresarios han entregado en mano el documento rubricado a la representación de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid.

Asimismo, Fernando Alonso y Ricardo Alonso ya han entregado las llaves del inmueble a la entidad del Ayuntamiento de Madrid. Ahora, tal y como detallan las fuentes consultadas, sólo falta que Maricarmen -quien todavía permanece en el hospital- firme el contrato de arrendamiento. En cuanto la futura inquilina dé el paso podrá volver al piso madrileño en el plazo que considere oportuno.

El acuerdo alcanzado el pasado lunes en la EMVS fijó un alquiler social de 500 euros durante ocho años, una cantidad «prácticamente igual a la que tenía» Maricarmen antes del desahucio, según sus propios dueños. Pero de esos 500 euros, Urbagestión no ingresará 500 euros:

«Si bien es cierto que se ha comentado que va a quedar en torno a 500 euros, si descontamos la comunidad y descontamos el IBI, no creo que recibamos más de 180 euros al mes», detalla Ricardo Alonso en una entrevista para OKDIARIO.

Comunidad de vecinos e Impuesto de Bienes Inmuebles corren, según el contrato firmado, a cuenta de la propiedad. Con esos gastos, el neto que queda en caja es de menos de 200 euros frente a una hipoteca que duplica los 500 euros brutos. «Podría pensarse como antieconómico», reconocen. Y lo es, insisten, desde el primer día.

La vivienda forma parte del activo de una sociedad que, según describen, solo tiene dos inmuebles físicos: este piso y un local en bruto de poco valor. «No somos inversores, no nos dedicamos a invertir, nos dedicamos a una actividad de prestación de servicios. Vivimos de nuestro prestigio», subrayan.