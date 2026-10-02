Abascal vota en contra de los decretos con un mensaje a Sánchez: «No, no a la traición»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha votado, como el resto de diputados de su formación, en contra de los decretos de vivienda que el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado al Congreso de los Diputados este viernes. El presidente de la formación conservadora, en el momento de la votación, ha añadido un «no a la traición» a su voto negativo.

El mensaje que ha dejado Abascal a Sánchez va en la línea de los últimos discursos del líder de Vox cuando habla del presidente del Gobierno. Minutos antes, el jefe del Ejecutivo, que ha subido a la tribuna del hemiciclo por sorpresa, y ha dicho a Vox, PP y Junts, que han votado en contra de los decretos, que «la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan».

Abascal no ha sido el encargado de hablar en representación de Vox este viernes en el pleno del Congreso sobre vivienda. En su lugar, ha sido el encargado de la materia en el partido de Bambú, Carlos Hernández Quero, quien ha recordado al Gobierno que «si prohíbes desahuciar a vulnerables, nadie va a alquilar a vulnerables».

Quero ha aseverado durante su turno que el decreto sigue el ejemplo de las políticas del Gobierno en la materia y tan solo agravará con el problema, con la retirada «significativa» de oferta, castings inmobiliarios, selección de candidatos por renta, expulsión del mercado de quienes tienen menores ingresos y, al final de todo, subida de precios.

A renglón seguido, el representante de Vox ha acusado al Gobierno de que «no les importa un comino» proteger a la gente frente a los desahucios o la subida de precios, sino que tan solo busca movilizar a un espacio electoral «dormido». «Y si para eso tiene que tomar como rehenes a millones de españoles, no van a dudar», ha agregado.

«Los diputados del decrecimiento, los diputados de los controles de alquiler y los diputados de la inmigración masiva, que los hay a patadas en esta Cámara, deberían sentir hoy vergüenza. Porque por sus mantras los precios de los que son, la gente vive como vive», ha concluido el diputado de Vox.