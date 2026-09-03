Sánchez sale del Congreso entre gritos por desproteger a Ceuta y exculpar a Marruecos: «¡Traidor!, ¡corrupto!»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido este jueves del Congreso de los Diputados a la ligera, pero no ha evitado los pitos y los abucheos de los concentrados en la Carrera de San Jerónimo, que le han lanzado gritos del tipo «¡Traidor!», «¡Corrupto!» o «¡Ladrón!» por desproteger a Ceuta y exculpar a Marruecos.

También le han gritado consignas como «¡A prisión!» o «¡A La Mareta!», después de que el jefe del Ejecutivo, que no pisa Ceuta desde el pasado 31 de julio (la única vez que ha estado en la ciudad autónoma tras la invasión de aquellos días), declinara interrumpir sus vacaciones en dicha residencia real en Lanzarote (Canarias).

Pasadas las 15.00 horas de esta tarde, tras seis de sesión plenaria, Sánchez ha abandonado el coche rodeado de un amplio dispositivo de seguridad después de que en la víspera, la indignación ciudadana con su gestión en esta crisis se expresara en forma de multitudinarias concentraciones a lo largo y ancho del país. Las plazas de las capitales de España se llenaron en solidaridad con Ceuta tras el abandono del Gobierno central.

En su comparecencia en las Cortes, que arrancó este jueves a las 9.00 horas, el jefe del Ejecutivo se ha limitado a decir que los informes policiales previos y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) contenían «avisos rutinarios» y ha mantenido que no hay «pruebas» contra Rabat. «Si existieran pruebas contra Marruecos, actuaríamos, pero no hay evidencias sólidas», ha esgrimido.

«Cuando se vayan aclarando las dudas, los indicios que ahora mismo están sobre la mesa, pues iremos respondiendo de manera contundente», ha añadido el presidente socialista.

El teléfono de Sánchez

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Sánchez este miércoles de «mentir a la cara» a los ciudadanos, al tiempo que ha subrayado que la entrada masiva de más de 80.000 migrantes en Ceuta «salió de Marruecos» y «fue consentida» por el país vecino. De hecho, el líder del PP ha afirmado que «hay indicios» de que Rabat «la coordinó y el Gobierno lo sabía».

Por ello, Feijóo ha preguntado a Pedro Sánchez por qué «tiene miedo» a Marruecos. «¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?», ha interpelado a Sánchez, para comprometerse después a esclarecer «completamente» el llamado caso Pegasus. El móvil del presidente español fue infectado con este programa espía en 2021.

«Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional», ha espetado Feijóo a Sánchez. «España no puede tener un presidente bajo chantaje, ni tampoco sin control alguno en una situación como esta», ha enfatizado el presidente del PP, incidiendo en que Ceuta no sufrió una crisis migratoria, sino «una invasión que continúa».

Además, el jefe de la oposición ha advertido a Sánchez que pagará su irresponsabilidad en esta crisis y sus mentiras. «Señor Sánchez, míreme, la va a pagar. Ante la Justicia y ante las urnas», le ha indicado Feijóo al inquilino de la Moncloa desde la tribuna de la Cámara Baja.

Junto a ello, Feijóo ha emplazado al jefe del Ejecutivo a dimitir por «incompetente» si es verdad que no se enteró de nada antes de la entrada masiva de migrantes en Marruecos, o por «cómplice», si eso es mentira. Con todo, el líder del PP se ha mostrado convencido de que el Gobierno «lo sabía y lo tapó».

Después de señalar que estaría sobre la mesa un posible acto de «guerra híbrida» desde Marruecos, el presidente del PP también ha destacado, como ha llegado a reconocer el propio Sánchez, que «durante diez horas la gendarmería marroquí dejó entrar a todo quisqui». Ante ello, Pedro Sánchez se quedó «de brazos cruzados», ha denunciado Feijóo.