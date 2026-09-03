Sánchez sigue defendiendo a Marruecos pese al informe de la Policía al juez: «No hay pruebas concluyentes»

Pedro Sánchez sigue defendiendo a Marruecos pese al informe de la Policía Nacional a la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón: «No hay pruebas concluyentes», ha afirmado este jueves durante su comparecencia en el Congreso. «Mucha gente piensa que las autoridades marroquíes provocaron esta crisis, y me hago cargo de ello, pero debo gestionarla sobre evidencias», ha señalado.

Según el presidente del Gobierno, «si existieran pruebas sólidas, actuaríamos con total contundencia como exige la situación». «Este Gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes», ha asegurado pese a mantener que todavía no se puede demostrar que «la avalancha de migrantes» fuera planificada o ejecutada por Marruecos.

Ninguno de los informes de los días previos «iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario», ha insistido Sánchez con intención de desmentir los «bulos» y el «ruido» de los últimos días, desdeñando la nota elaborada por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) a través de su grupo de Fuentes Abiertas (ONIF).

El documento señala expresamente que el CENIF había obtenido información sobre «un riesgo potencial de entradas irregulares en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, previsto para el día 30 de julio 2026».

Asimismo, Sánchez ha vuelto a exculpar a Marruecos en la invasión de la ciudad autónoma. «No hay pruebas sobre ello. Si hubo incapacidad o inacción es algo que deberá aclararse, pero ningún organismo ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio».