Sigue en directo la actualidad política en España hoy | Última hora de la comparecencia de Sánchez en el Congreso por la invasión de Ceuta

Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados sólo horas después de que cientos de miles de españoles se echaran a las calles para mostrar su apoyo a Ceuta y cargar contra la gestión del Gobierno ante la invasión. Además, el presidente del Gobierno tendrá que dar explicaciones sobre los últimos informes policiales que señalan a Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes ilegales del pasado mes de julio.

La sesión debatirá conjuntamente la solicitud de comparecencia del propio Gobierno y la planteada por el Grupo Popular, que reclama explicaciones sobre la invasión marítima a través de Marruecos y las medidas previstas para garantizar la integridad de las fronteras españolas y de la Unión Europea.

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