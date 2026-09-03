Sigue en directo la actualidad política en España hoy | Última hora de la comparecencia de Sánchez en el Congreso por la invasión de Ceuta
Pedro Sánchez comparece en el Congreso tras el informe policial que señala a Marruecos en la invasión de Ceuta
Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados sólo horas después de que cientos de miles de españoles se echaran a las calles para mostrar su apoyo a Ceuta y cargar contra la gestión del Gobierno ante la invasión. Además, el presidente del Gobierno tendrá que dar explicaciones sobre los últimos informes policiales que señalan a Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes ilegales del pasado mes de julio.
La sesión debatirá conjuntamente la solicitud de comparecencia del propio Gobierno y la planteada por el Grupo Popular, que reclama explicaciones sobre la invasión marítima a través de Marruecos y las medidas previstas para garantizar la integridad de las fronteras españolas y de la Unión Europea.
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Sánchez llega al Congreso
Pedro Sánchez ya se encuentra en el Congreso de los Diputados para comparecer por la invasión de Ceuta.
La Policía desvela chats de los invasores: «Hay que entrar y esconderse en las alcantarillas»
El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre la entrada masiva en Ceuta ha revelado el contenido de las conversaciones que circularon por redes sociales y aplicaciones de mensajería antes, durante y después del asalto a la frontera. Los investigadores han recopilado decenas de mensajes que muestran una coordinación creciente entre quienes planeaban cruzar y quienes, ya dentro de la ciudad autónoma, aconsejaban cómo evitar ser expulsados, incluida la recomendación de esconderse «en una alcantarilla o donde sea».
La mitad de los votantes del PSOE cree que el Gobierno miente, según una encuesta interna del PP
La mitad de los votantes del PSOE cree que el Gobierno que encabeza Pedro Sánchez miente sobre la invasión de Ceuta y el papel de Marruecos, según una encuesta interna encargada por el PP a la que ha tenido acceso OKDIARIO. En concreto, el 50,1% de estos entrevistados que dicen haber votado al PSOE sostiene que el Ejecutivo «ocultó información» sobre la avalancha de más de 80.000 inmigrantes irregulares que entraron en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.
Sánchez comparece en el Congreso
Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados horas después de que cientos de miles de españoles se echaran a las calles para mostrar su apoyo a Ceuta y cargar contra la gestión del Gobierno ante la invasión; y tras los informes policiales que señalan a Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes ilegales del pasado mes de julio.
Comienza la sesión plenaria con la intervención de Pedro Sánchez
Recordemos que, según las previsiones desde Moncloa, el discurso de Pedro Sánchez hoy durará en torno a una hora. Comienza el presidente del Gobierno cuando pasan unos minutos de las nueve.