Cazan a un inmigrante ilegal en Ceuta llevándose a un ave viva en una bolsa para comérsela

Un vecino de Ceuta grabó este miércoles el momento en que un inmigrante ilegal, de los que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva registrada en la frontera, capturaba a un ave viva en las inmediaciones del Pantano y la introducía en una bolsa de plástico con las patas atadas mediante bridas para impedir que pudiera escapar.

Las imágenes muestran cómo el ceutí increpó al implicado para que soltara al animal, al tiempo que intentaba ganar tiempo hasta la llegada de la Guardia Civil. Sin embargo, el inmigrante ilegal logró huir del lugar antes de que los agentes pudieran llegar, por lo que no fue ni identificado ni detenido.

Las aves que habitan en los embalses de Ceuta están amparadas por la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, una normativa que protege a todas las aves silvestres con independencia de que figuren o no catalogadas como especies amenazadas. Ante lo ocurrido, la asociación Daubma ha exigido al Seprona de la Guardia Civil que abra una investigación para esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades.

Gracias a la rápida reacción del vecino, el ave pudo ser liberada de la bolsa y de las bridas que le impedían moverse, siendo devuelta con vida a su hábitat natural.