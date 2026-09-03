Robles se niega a aplaudir a Sánchez tras afirmar el presidente que el CNI no avisó de la magnitud de la invasión

Una imagen habla más que mil palabras: la ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha aplaudido a Pedro Sánchez, tras afirmar el presidente del Gobierno que no hubo informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisando de la magnitud del riesgo que existía de invasión a Ceuta el pasado agosto por parte de las fronteras con Marruecos.

Las cámaras del Congreso de los Diputados han captado cómo mientras todos los ministros estallaban en aplausos para secundar las palabras de Sánchez exculpando la actuación del Ejecutivo en las fronteras africanas de España, Robles no sólo no ha aplaudido, sino que ha evidenciado su incomodidad sentada con la cabeza apoyada en la mano, en un gesto de desplante.

Ninguno de los informes de los días previos «iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario», ha asegurado Sánchez con intención de desmentir los «bulos» y el «ruido» de los últimos días, negando las pruebas que las Fuerzas de Seguridad y el CNI emitieron sobre el peligro de una invasión en Ceuta.

El Gobierno, ha afirmado Sánchez, no recibió ningún informe ni nota verbal que anticipara «ni la escala ni la probabilidad» de la entrada masiva de inmigrantes que se registró en Ceuta a finales de julio.

Robles baja la cabeza y no aplaude a Sánchez

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido el único miembro del Ejecutivo que desde el principio reconoció que el Gobierno sí había tenido información sobre el riesgo de invasión. La ministra desmontó el pasado 25 de agosto, en su comparecencia en la Comisión de Defensa en el Congreso, la tesis que sostiene de manera oficial el presidente del Gobierno así como el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, lo que ha abierto una confrontación en el seno del Ejecutivo al aportar dos versiones contradictorias sobre la información de los servicios policiales y de inteligencia.

En aquella comparecencia, Robles sostuvo que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sí informó previamente de la situación en Ceuta y que los servicios de inteligencia hicieron su trabajo. Aseguró que los servicios de inteligencia, incluido el CNI, «realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible» y que compartieron y analizaron la información con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con la Delegación del Gobierno.

Precisó que el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, agentes del CNI destinados en Ceuta trasladaron a la Delegación del Gobierno que existía una convocatoria para entrar a nado al día siguiente, coincidiendo con la Fiesta del Trono de Marruecos.

«El CNI monitoriza la situación con 25 agentes desde múltiples perspectivas como las mafias, el auge del terrorismo yihadista o la inmigración irregular», añadió.

Robles aclaró que no consideraba determinante que existiera un informe escrito, explicando que los servicios de inteligencia operan de distintas maneras y que la información puede trasmitirse por muchos otros canales.