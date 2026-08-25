Un apagón durante la comparecencia de Robles en la comisión de Defensa provoca minutos de tensión en el Congreso

La comparecencia de Margarita Robles, ministra de Defensa, en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para explicar la gestión del Gobierno durante la invasión masiva de Ceuta ha vivido unos momentos de confusión tras irse la luz durante unos minutos. El apagón, que ha dejado la sala completamente a oscuras, se ha producido durante la intervención de Jon Iñarritu, diputado de Bildu.

«¡Uy!, se va la luz, espero que no sea un ataque híbrido», ha sido la reacción del portavoz del partido vasco en la comisión. La sala se ha quedado completamente a oscuras durante más de tres minutos, aunque la emisión en directo de la comparecencia seguía en funcionamiento y los micrófonos también estaban encendidos.

La incomodidad se ha podido notar en la sala, con varios cometarios de los diputados y varias risas incomodas. Los técnicos se han puesto a solucionar el problema y la propia Robles se ha ofrecido a continuar con su comparecencia. «A mi no me importa cómo se vea, mientras se oiga», ha dicho la ministra de Defensa.

Robles ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados para explicar la gestión del Gobierno en la invasión de Ceuta por parte de 80.000 inmigrantes ilegales el pasado 30 de julio. La ministra ha defendido la labor de las Fuerzas Armadas y del Centro Nacional de Inteligencia durante la crisis en la ciudad autónoma.

La titular de Defensa ha asegurado también que se compartió información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dependientes del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska. «El CNI y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas realizaron la labor que les es exigible y dio la información requerida», ha destacado Robles. «El CNI monitoriza la situación con 25 agentes desde múltiples perspectivas como las mafias, el auge del terrorismo yihadista o la inmigración irregular».

Tras la invasión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que nadie había advertido de una entrada de inmigrantes de esas dimensiones.