Audiencias ayer, 5 de octubre: ‘Horizonte’ (13,1%) sigue imparable y amenaza a ‘El Hormiguero’ (13,4%)

Horizonte encadena su segunda victoria en el access prime time tras la que consiguió el jueves con la entrevista a Isabel Díaz Ayuso, y esta vez no hizo falta ningún invitado de peso. El programa de Iker Jiménez y Carmen Porter firmó un 13,1% y 1.609.000 espectadores, a solo tres décimas de El Hormiguero (13,4% y 1.627.000). Si se mira la franja de estricta coincidencia, de 21:55 a 23:20 horas, Cuatro ya adelanta a Antena 3 por una décima: 13,5% y 1.641.000 espectadores frente a 13,4% y 1.627.000. Es prácticamente un empate técnico, pero se trata de un signo claro de que el espacio de Iker y Carmen está más fuerte que nunca y es la gran revelación de la televisión de los últimos años.

El salto es enorme con lo que marcaba hace una semana. El lunes 28 de septiembre, Horizonte se quedó en un 9,1% y 1.085.000 espectadores, así que ha ganado cuatro puntos en siete días. El Hormiguero no ha perdido terreno, de hecho mejora su 12,8% y 1.523.000 de entonces, pero la subida de su rival es mayor. La Revuelta con Ana Peleteiro y Diego González Rivas firmó un 11,6% y 1.419.000 espectadores, por encima de su 11,1% del lunes anterior. Broncano, que ya le ha visto las orejas al lobo con el adelanto electoral, podría estar ante sus últimos meses en TVE.

Ante la actualidad no pudo hacer mucho First Dates, que programó para este lunes un especial con las mascotas de los comensales del programa, pero no pudo pasar del 8,2% de cuota y quedándose lejos de luchar por nada. El intermedio no supo aprovechar la actualidad y quedó como quinta opción del access prime time con un 6,8%

El Hormiguero: 13,4% y 1.627.000

Horizonte: 13,1% y 1.609.000

La Revuelta: 11,6% y 1.419.000

Dog dates, amor a 4 patas: 8,2% y 1.004.000

El Intermedio: 6,8% y 858.000

Cifras y letras: 4,5% y 580.000

En tierra lejana gana después y ‘La isla de las tentaciones’ se frena

En el tramo posterior, En tierra lejana recuperó el liderazgo en la franja de coincidencia de 23:21 a 1:11 horas, con un 12,5% y 816.000 espectadores. Lo hizo a costa de La isla de las tentaciones 11, que se quedó en un 11,8% y 774.000 espectadores en esa misma franja, y cayó a un 11,9% y 725.000 de media. El reality de Telecinco venía de marcar récord el lunes pasado, con un 14,1% y 879.000 espectadores, es decir, pierde más de dos puntos en siete días. MasterChef Celebrity Legends, por su parte, firmó un 12,5% y 626.000 espectadores y un 11,2% y 732.000 en estricta coincidencia.

En Cuatro, el programa de reportajes En el punto de mira sigue con su buena racha y creció hasta el 8,5 % de cuota de pantalla -beneficiado por la gran herencia recibida por parte de Horizonte-. La lucha en los últimos puestos la venció el Cine clásico de La 2, que sigue dando grandes datos, esta semana con la emisión de la película El golpe, que rozó el 5 % de cuota de pantalla, superando por una décima al especial de El objetivo, emitido en laSexta.

En tierra lejana: 12,5% y 816.000

La isla de las tentaciones 11: 11,9% y 725.000

MasterChef Celebrity Legends: 12,5% y 626.000

En el punto de mira: 8,5% y 610.000

Cine clásico: El golpe: 4,7% y 417.000

El objetivo: Elecciones 29N: 4,6% y 313.000

En el resto de la jornada, La ruleta de la suerte fue lo más visto con un 21,1% y 1.616.000, y Pasapalabra se llevó el minuto de oro con 2.622.540 espectadores y un 23,5% de share a las 21:03 horas, con un 17,6% y 1.670.000 de media, casi el doble que Rueda la letra (8,7% y 640.000). Antena 3 ganó el día con un 13,8%, una décima por delante de La 1 (13,7%).

Pasapalabra: 17,6% y 1.670.000

Rueda la letra: 8,7% y 640.000

La noche llegó marcada por el anuncio de Pedro Sánchez de elecciones generales el 29 de noviembre, un asunto que dominó la franja matinal. La hora de La 1 subió hasta un 23,5% de cuota, y la comparecencia del presidente alcanzó un 81,3% de cuota sumando todas las cadenas que la emitieron.