La noche del jueves 1 de octubre la tenemos que enmarcar en la historia de la televisión gracias a que Horizonte ha logrado algo que parecía imposible: robarle el liderato a El Hormiguero. Desde hace años, Pablo Motos domina con puño de hierro la franja del access prime time y los únicos que habían podido robarle el liderato hasta ahora eran el fútbol y, durante unos meses, la llegada de La Revuelta, aunque desde enero de 2025 sólo ha conseguido en días puntuales -con las visitas de Rosalía y Pedro Almodóvar- robarle el trono.

Ya el previo del programa Iker Jiménez logró un enorme 13,8%, pero la entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid elevó aún más el dato hasta un impresionante 15,5% y reunir a 1.885.000 espectadores. El efecto de Isabel Díaz Ayuso lo han sufrido los otros dos grandes programas de la noche. La Revuelta logró un 12% de cuota de pantalla, uno de sus mejores datos de las últimas semanas, pero el más afectado fue El Hormiguero, que perdió el liderato y cayó hasta la tercera plaza con un 11,8% de cuota con la vista de Hombres G. Queda claro que ayer hubo trasvase de espectadores de Antena 3 a Cuatro que hicieron zapping para ver lo que tenía que decir la líder madrileña.

Ya sin opciones, la primera parte de la gala de Supervivientes se conformó con un 7,8% de cuota, mientras que El intermedio y Cifras y letras cierran la tabla de audiencias del access prime time.

Horizonte: Isabel Díaz Ayuso: 15,5% y 1.885.000

La Revuelta: Mariano Benítez de Lugo: 12% y 1.411.000

El Hormiguero: 11,8% y 1.395.000

Supervivientes All Stars Express: 7,8% y 914.000

El Intermedio: 6,3% y 744.000

Con estos datos se demuestra que la presidenta madrileña es un imán de audiencias en toda España. Su visita al plató de En boca de todos el pasado jueves 24 de septiembre -una semana antes que a Horizonte- ya elevó al programa de Nacho Abad a un espectacular 15,4% de cuota de pantalla, siendo el programa líder en su franja entre las cadenas comerciales.

‘Supervivientes’ gana en cuota, pero no en espectadores a ‘Horizonte’

La gran noche de Horizonte siguió en la franja del prime time, donde se midió a la segunda parte de la gala de Supervivientes y a El perro andaluz. El programa de Iker Jiménez tuteo al reality de Telecinco, al que venció en número de espectadores -923.000 frente a 885.000-, aunque perdió en share -15,6% contra 13,1%-, aunque eso se explica porque el espacio de Jorge Javier Vázquez alarga su emisión hasta casi las dos de la madrugada, mientras que Jiménez termina a una hora más prudente.

Manu Sánchez se conformó con un 12,2% de cuota de pantalla, sin opciones a liderar en la segunda parte de la noche. Por su parte, el nuevo capítulo de Las hijas de la criada (9,5%) y Pesadilla en la cocina (4,2%) regresó tras la cancelación de última hora de su emisión del pasado jueves por el especial informativo de laSexta.