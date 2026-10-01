Encuesta: ¿Quién será el expulsado de ‘Supervivientes All Stars’ hoy, según los lectores de Happy FM?

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Jorge Javier Vázquez y María Lamela presentan esta noche, a partir de las 21:45 horas en Telecinco, la cuarta gala de Supervivientes All Stars, con la tercera expulsión de la edición como gran protagonista. Arkano, Ivana Icardi y Yulen Pereira son los tres nominados que se juegan su continuidad, y quien reciba menos apoyo del público tendrá que hacer las maletas.

Una cuarta ronda de nominaciones con los familiares como protagonistas

La gala estrena además una novedad: por primera vez, los familiares de los concursantes podrán nominar desde plató a un integrante del equipo de su defendido, sin que los propios supervivientes sepan que han intervenido. Primero votarán los capitanes tras su duelo semanal, asignando inmunidad y nominación directa; después entrarán los familiares; luego nominarán los propios concursantes, sumando sus puntos a los ya otorgados y, por último, cada líder de equipo nominará también a uno de los suyos.

La gala, que reunirá de nuevo a los concursantes en la palapa para abordar las situaciones más destacadas de su convivencia, incluye también el juego de recompensa de localización que lleva el nombre de El arco de Athenea y un nuevo juego de líder centrado en concentración, fuerza y habilidad. Los concursantes deberán construir una torre de bloques sobre una plataforma que tendrán que mantener en tensión constante, porque si esta afloja, la torre se vendrá abajo. Tendrán que moverse sin parar, acercándose y alejándose de la base cada vez que quieran añadir un bloque, hasta formar una palabra completa. Ganará el superviviente de cada equipo que antes lo consiga, haciéndose con la inmunidad y el poder de nominar de forma directa.

Habrá, además, un cuarto duelo de capitanes entre Marta Peñate y Rubén Torres, esta vez por fases: primero tendrán que escapar de la cuerda que les ata, después hacerse con una llave situada en lo alto de una estructura, y con ella abrir un baúl con varias fichas de madera que deberán transportar por una pasarela hasta el otro lado, donde les espera un último juego de lógica con esas mismas fichas. El primero en resolverlo se llevará el duelo.

¿A quién expulsarías tú?

Con Arkano, Ivana Icardi y Yulen Pereira nominados después de la salvación del pasado martes, la decisión está en manos de la audiencia. Vota en nuestra encuesta y compara tu predicción con la del resto de lectores antes de que Jorge Javier Vázquez dé el resultado en directo.