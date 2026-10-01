Llega un nuevo personaje a ‘Sueños de libertad’: así es Josema García Fuentes

Sueños de libertad continúa amenizando las tardes de Antena 3 y, por lo que se ha anunciado, este otoño llega cargado de novedades. Tras todo lo acontecido durante los últimos días, ahora, Josema García Fuentes se une a la historia y lo hace como un viejo amigo de Pablo Salazar. Y es que no ha llegado en el momento idóneo, de eso está claro. Pues, tras su llegada al pueblo desde Toledo, se ha encontrado con la compleja situación de despidos que está teniendo lugar en la fábrica. Pero, ¿qué aportará su llegada a la ficción televisiva? Pues, el equipo de Atresmedia ya avanza que el arquitecto es una figura clave para darle una nueva vida a la fábrica, que parece tener sus días contados.

Su intervención será muy importante para Gabriel, pues este último tiene el objetivo de modernizar por completo la empresa. La idea es contar con una mejor maquinaria, aportar una imagen más exclusiva a la fábrica y conseguir todo lo que no se ha logrado hasta ahora. ¿Lo logrará Josema García Fuentes? Lo que está claro es que la llegada de este personaje no ha dejado indiferente a la audiencia. Pues, por lo que hemos podido ver en redes sociales, muchos usuarios consideran que este cambio puede traer problemas de cara al futuro.

¿Qué es lo que se sabe de Josema García Fuentes, nuevo personaje de ‘Sueños de libertad’?

Según hemos podido saber, Gabriel tiene plena confianza en el arquitecto. La fama le precede, pues ha participado en varias modernizaciones de fábricas alrededor del país. Pero, lejos de quedar aquí, se mudará a casa de los Salazar. Un cambio que traerá consecuencias en la familia.

De momento, se desconocen más detalles relacionados con Josema García Fuentes. Pero lo que sí podemos avanzar es que este personaje es interpretado por David Janer. El actor español, nacido el 5 de mayo de 1973 en Barcelona, cuenta con una notable carrera profesional frente a las cámaras. Y es que, a lo largo de los años, el público ha podido verle también en ficciones como Compañeros, El cor de la ciutat, Los hombres de Paco, Amar es para siempre y, principalmente, en Águila Roja.

Pues, para muchos espectadores es inolvidable su papel de Gonzalo de Montalvo en la serie de La 1. Además, lejos de quedar aquí, también ha trabajado para proyectos de la gran pantalla como Anita no pierde el tren, Entre vivir y soñar, Los girasoles ciegos y la película de Águila Roja. Todo ello sumado a su paso por obras teatrales.

El lado más personal de David Janer

En redes sociales, David Janer intenta mantener un contacto cercano con su público. En plataformas como Instagram, donde acumula más de 39.000 seguidores, acostumbra a compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales. Un medio donde deja claro que es un gran apasionado del mundo del vino.

Estudió Filosofía en su juventud, pero la vida le terminó llevando por otro camino. Por otro lado, en lo sentimental, se desconoce si el corazón del artista se encuentra ocupado o no. Pues, se presenta como un hombre muy reservado con su vida privada. Pero se ha confirmado que fue pareja de la periodista catalana Sandra Sabatés entre 2014 y 2018.