Ivana Icardi desvela el problema de salud que le han detectado

Aunque parezca que las operaciones estéticas siempre son por motivo de mejorar la imagen, a veces también se recurre a ellas por motivos de salud. Este ha sido el caso de Ivana Icardi que decidió hacerse una rinoplastia hace unos meses.

La exconcursante de Supervivientes acudió hace unos días a la revisión post operatoria para comprobar que no hubiera ningún problema. En sus propias palabras esta explicaba que “aunque por fuera está todo bien, es necesario revisar la cicatrización y ver cómo avanza”. Ivana confesaba no haber notado mejoría: “Estaba un poquito preocupada porque la principal razón por la que me operé fue funcional y sentía que no estaba respirando mejor en este último tiempo”.

El funcionamiento normal de su nariz se había visto afectado debido a que en su etapa de jugadora profesional de baloncesto recibió numerosos golpes y codazos. El motivo de la operación principalmente ha sido enmendar las consecuencias de estos golpes y recuperar al 100% sus capacidades.

La hermana del futbolista Mauro Icardi pasaba a relatar que lo que le ocurría no era ningún problema debido a la operación. “Resulta que tengo los cornetes superhinchados y rojos por el cambio de estación”, explicaba en su cuenta de Instagram. Aunque parezca algo simple, lo cierto es que se considera un problema real de salud porque afecta a la respiración de una persona. Cosa imprescindible para llevar una vida normal. Ha sido todo un alivio para la italiana el conocer que no tendría que volver a pasar por quirófano.

“Es crónico, así que me toca lidiar con sprays nasales”, se lamentaba brevemente la modelo e influencer. Sin embargo, Ivana Icardi dice estar contenta de todos modos. Y no es de extrañar, debe ser realmente angustioso sentir que no puedes realizar algo tan básico y vital como es la tarea de respirar con normalidad.