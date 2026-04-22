No es ningún secreto que, en las últimas semanas, Yulen Pereira y Jeimy Báez han estado en el ojo del huracán por diversas cuestiones que tienen estrecha vinculación con el hijo que tienen en común. Pero todo ha ido mucho más allá, cuando la joven publicó en sus redes sociales una serie de fotografías del bautizo de su pequeño. Una celebración a la que Yulen Pereira no acudió, a pesar de tratarse de su hijo. Para evitar malentendidos, y durante su paso por el programa El tiempo justo, el esgrimista quiso explicar la verdadera razón por la que no había estado presente en un día tan señalado para su hijo: prefiere que, primero, se regularice la situación y que se le incluya en el registro como su padre, de forma legal.

Después de estas declaraciones, y como no podía ser de otra manera, Jeimy Báez ha respondido al padre de su hijo a través de Leticia Requejo. Es por eso que Yulen Pereira reconoció que estaba harto de esperar. Es más, ha dejado claro que, si en los próximos días no se da un paso al frente a la hora de regular la situación de su hijo, está dispuesto a tomar las medidas legales que sean necesarias. Pero no todo queda ahí, puesto que el que fuese concursante de Supervivientes quiso hacer hincapié en la actitud tan contradictoria que, según su criterio, está teniendo la madre de su hijo. Un motivo más por el que quiere regular la situación del pequeño a la mayor brevedad posible, puesto que ni su familia ni sus amigos están pudiendo ver al bebé.

«Cuando nace el niño, mis padres e incluso algún amigo ven a mi hijo en la primera semana, pero ella se molesta y no le gusta y me llega a decir que no la escriba más y que mi madre no le escriba más», aseguró Yulen Pereira durante su paso por El tiempo justo. Es más, reconoce que, “cada vez que está en España”, trata de ver a su hijo.

A pesar de todo, según su testimonio, ahora Jeimy Báez no le pone tantos impedimentos para llevar a cabo esas visitas como ocurría al poco tiempo de nacer el pequeño. «No me dejaba ver al niño y siempre eran problemas, y la que desatascó esta situación para yo poder ver a mi hijo fue la madre de Jeimy y siempre le voy a estar agradecido», aseguró el esgrimista.

Pero no todo queda ahí, puesto que Yulen Pereira reconoce que no cree que el problema sea económico, puesto que asegura que Jeimy sabe que puede contar con él en ese sentido: «Ella sabe que desde el día que nació mi hijo se le ha pasado dinero; cada mes paso una cantidad que no es la misma». Y añade: «A veces se ha pasado más, a veces se ha pasado menos, pero siempre se ha pasado; y ha habido meses que se me ha devuelto esa cuantía diciéndome que no era suficiente». ¿Lograrán llegar a un acuerdo de una vez por todas?