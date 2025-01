Quién es Jeimy Báez: su edad, su pareja y su vínculo con Carlo Costanzia

La nueva edición de GH DÚO está a punto de comenzar y, con ello, los espectadores de Mediaset España serán testigos del estreno de uno de los programas más vistos del grupo de comunicación. La popular casa de Guadalix de la Sierra volverá a abrir sus puertas con el objetivo de recibir a sus nuevos participantes. Una aventura televisiva que no ha querido perderse Jeimy Báez. La joven se ha hecho conocida en la pequeña pantalla por su relación sentimental con Carlo Costanzia, el actual novio de Alejandra Rubio.

Las apariciones de la joven en televisión han sido esporádicas, pero nunca ha dejado indiferente a nadie con sus declaraciones. Pues, no ha tenido reparos en contar cómo fue su relación con el hijo de Mar Flores. Ahora, la joven se ha adentrado en GH DÚO 3 para darse a conocer más profundamente. Un nuevo reto con el que promete ir a por todas y vivir la experiencia al máximo. Por ello, realizamos un repaso por la vida profesional de Jeimy Báez y analizaremos su lado más personal.

Su carrera profesional

Jeimy Báez es una joven de 28 años que se ha hecho conocida por sus apariciones en la pequeña pantalla. A nivel profesional son pocos los detalles que se saben de ella. Pero, utiliza su perfil de celebridad pública para darse a conocer en redes sociales.

Como creadora de contenido, la chica utiliza su cuenta de Instagram como su medio para llegar a un público más amplio. De hecho, es en esta plataforma donde cuenta con más de 14.000 seguidores. A pesar de tener tan solo 6 fotos en su perfil, la joven logra acumular más de 1.000 ‘me gusta’ en sus publicaciones.

Su lado más personal

La ex novia de Carlo Costanzia ha acudido a ¡De Viernes!, programa de Telecinco, en varias ocasiones. De esta manera, y a través de varias entrevistas, la joven ha contado públicamente que su relación sentimental con el actual novio de Alejandra Rubio no fue un camino de rosas.

La influencer explicó en el programa, y sin ningún tipo de filtros, que Costanzia era un hombre «celoso y posesivo». Por su parte, Carlos se niega a hablar de ella en un plató de televisión. De hecho, durante una de sus apariciones en ¡De Viernes!, el joven fue conocedor en exclusiva de que su ex novia sería concursante de GH DÚO 3.

«Estoy atacada, nerviosa. A ver cómo van a salir las cosas. Pero, con una ilusión increíble. Deseando que me conozcáis», dijo ella en su presentación. Visiblemente nervioso, el hijo de Mar Flores optó por hacer caso omiso al anuncio y no se pronunció sobre el fichaje de Jeimy Báez. Eso sí, su única reacción fue beber agua y mirar a otro lado. Actualmente, se desconoce si la joven tiene pareja o no.