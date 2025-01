La confesión de Carlo Costanzia antes de confirmarse su relación con Alejandra Rubio, según Jeimy Báez

Aunque no está en la casa de GH DÚO 3, Carlo Costanzia está muy presente en la casa de Guadalix de la Sierra gracias a la presencia de Jeimy Báez, su ex pareja, y de José María Almoguera, el primo de Alejandra Rubio (su pareja y madre de su primer hijo). La bailarina y ex del hijo de Mar Flores no ha dudado en entrar en la casa hablando del que fuera su novio, dando así el contenido que la audiencia (y la dirección del programa) esperan de ella desde el primer momento. Su salto a la televisión llegó cuando Carlo comenzó a salir con Alejandra Rubio hace poco más de un año, sintiéndose traicionada, por lo que no dudó en visitar platós de televisión y dar entrevistas a revistas.

Báez ha encontrado en Maica (que llega de la edición de anónimos de GH) una primera amiga, por eso le ha contado en los primeros días de convivencia cómo fue su ruptura con Carlo. En esas conversaciones llegó a decir que pese a que ya estaba saliendo con Alejandra, seguía mandándole mensajes a ella. Como era de esperar, en el primer GH: Límite 48 Horas ha mantenido su versión al ser preguntada por este tema. Según la concursante, el actor estuvo hablando con ella solo unas horas antes de que saliesen a la luz las primeras fotos con la hija de María Teresa Campos, llegando incluso a pedirle retomar su noviazgo.

«Lo dejamos. Él empezó con ella pero seguía escribiéndome. Horas antes de que salieran las fotos con ella, me soltó la chapa de que era ‘el amor de su vida’ y que no se podía creer lo que nos estaba pasando», ha comentado ante las cámaras. Además, sobre su salto a los medios de comunicación, ha dejado claro que comenzó después de ver las fotos de Carlo y Alejandra cuando todavía su ruptura estaba reciente, por lo que se sintió engañada y utilizada.

«Me dijo que si le hubiera dejado explicar la situación por la que le dejé, no nos hubiera pasado eso y que siempre me iba a llevar en el alma», ha contado. Una vez que ya ha pasado su momento, muchos son los que pueden calificarla de oportunista por entrar en GH DÚO aprovechando su unión con Carlo y el clan Campos, algo para lo que también tiene respuesta: «Es para que se me deje de relacionar con ellos».

Carmen Borrego, presente en el plató como colaboradora habitual e interesada en ver la evolución de su hijo José María en la casa, ha tenido que salir en defensa del novio de su sobrina. Aunque se trata de un tema que le toca de lejos, la hija de María Teresa Campos ha sacado la cara por Carlo Costanzia.

«Parto de la base que Jeimy como ex puede hablar de su relación con Carlo, pero lo que me llama la atención es que meta en la ecuación a Alejandra cuando no estaba ni se la esperaba. Siempre mete la coletilla», asegura. Además, le recomienda que ya es hora de «superar» esa relación que ya queda en el pasado.