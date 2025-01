Ana Herminia, hace tan solo unos días, se convirtió en protagonista de GH DÚO 3tras haber acusado falsamente a Javier Mouzo de agresión. Por suerte, en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra no se deja de grabar en ningún momento, por lo que las cámaras pudieron captar a la perfección el instante en el que se produjo la supuesta agresión. La organización no tardó en parar los pies a la mujer de Ángel Cristo Jr ante la gravedad de la acusación, puesto que nada de lo que ella estaba diciendo había ocurrido realmente. El pasado domingo 12 de enero, durante la emisión del debate de GH DÚO 3 presentado por Ion Aramendi, Ángel Cristo Jr tuvo la oportunidad de dirigirse a su mujer. Y lo hizo a la hora de hacer el alegato para pedir su salvación. Inevitablemente, el hijo de Bárbara Rey tuvo que hacer referencia a lo ocurrido hace unos días.

«Tengo que decirte que has cometido un error grave, pero sabes que puedes rectificar», comenzó diciendo Ángel Cristo Jr, dirigiéndose a su mujer. «Cuando salgas y lo veas lo entenderás todo, pero pasa página, sé prudente, ten sentido común, sigue haciéndolo lo bien que lo estabas haciendo. Fuera estoy para lo bueno y para lo malo, para comprenderte y apoyarte. Te amo», afirmó, con contundencia, Ángel Cristo Jr. Como era de esperar, tras escucharle y haberle visto en directo, Ana Herminia no pudo evitar llorar de forma desconsolada: «Lo siento. Pensé mucho en ti cuando pasó eso», comenzó diciendo. Acto seguido, la concursante de GH DÚO 3 fue más allá: «Cuando yo hable contigo vas a entender por qué fue. Gracias». Lejos de que todo quede ahí, Ana Herminia quiso dejar algo muy claro: «Quiero que se sienta orgulloso, sabía que a él esa parte, por todo lo que hemos vivido, no le iba a gustar».

Y añadió: «Sé que cuando le explique me va a entender, sabe lo que me pasó». Ángel Cristo Jr, por su parte y durante su paso por el plató de GH DÚO 3, quiso explicarse: «Sé que cuando vea las imágenes va a entender que no está en lo correcto, hay cosas que no puede mencionar en la casa, pero eso no es justificable para que la entienda la gente».

Por si fuera poco, el hijo de Bárbara Rey continuó hablando: «Ella tiene que entender que una cosa es una cosa y otra es otra. Tiene todo mi apoyo, pero no puedo apoyarle en lo que se ha equivocado». Al ser consciente de que Ana Herminia tiene muchas papeletas para salir expulsada el próximo jueves, su marido lanzó una petición en directo: «Pido a la gente que le den la oportunidad».

Ángel Cristo Jr, a Ana Herminia: «Cuando se comete un error, se reconoce y ya está»

Al ser consciente de que la concursante se había quedado bastante tocada con las palabras de su marido en el alegato, este pudo volver a hablar con ella en directo. De esta forma, intentó tranquilizarla: «En 30 segundos es muy difícil decir todo, no te quedes con lo que te he dicho al principio. En eso tienes que pasar página, eso ya es pasado». Y añadió: «Lo estás haciendo fenomenal, eres un pilar fundamental en la casa. Tienes que volver a ser la Ana alegre, no le des más vueltas».

Por si fuera poco, Ángel quiso ir más allá: «Te echamos de menos, todo lo que te preocupaba mío ha salido bien, estate tranquila. Cuando salgas vas a tener toda mi comprensión, no te juzgo por nada. Cuando se comete un error, se reconoce y ya está». Fue entonces cuando Ana Herminia aprovechó para pedir disculpas por lo ocurrido: «Pido perdón y ya te contaré. Te amo, te pienso en cada rincón de la casa», aseguró, dirigiéndose a su marido.