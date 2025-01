La reacción de Terelu Campos al escuchar las nuevas acusaciones sobre Carlo Costanzia

Carlo Costanzia ha recibido nuevas acusaciones por parte de su ex novia, Jeimy Báez. La joven está concursando en Gran Hermano Dúo junto a José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, pero antes de entrar dio una entrevista a ¡De Viernes! que acaba de ver la luz. Terelu Campos trabaja en este espacio y su reacción ha sido firme: no va a formar parte de ningún escándalo que esté relacionado con su familia.

Jeimy Báez ha acusado a Carlo Costanzia de estar aprovechándose de Alejandra Rubio. Considera que es una persona interesada y materialista, de ahí que haya creado una vida junto a la nieta de María Teresa Campos. «Conmigo iba a ser difícil tener el nivel de vida que deseaba, pero con su nueva pareja sí lo ha conseguido. Se puede decir que es su modus operandi, ha conseguido sobrevivir. Yo he escuchado cómo él mismo le aconsejaba a sus hermanos que hiciesen eso, que se arrimaran a alguien famoso para vivir mejor. Creo que más que amor es necesidad».

Jeimy Báez en ‘GH Dúo’. (Foto: Telecinco)

Jeimy insiste en su postura. Asegura que Carlo se aprovechó de ella. Supuestamente necesitaba ayuda durante sus problemas con la justicia y fue ahí cuando acudió a su lado. Su testimonio es contundente, pero no ha conseguido calar en Terelu Campos, al menos de cara al público. La comunicadora se ha contenido y ha dejado claro que no va a dar ningún paso que pueda perjudicar a su yerno.

La reacción de Terelu Campos

Terelu Campos se encontraba en el plató de ¡De Viernes! cuando el espacio ha emitido la entrevista exclusiva de Jeimy Báez. Su discurso ha sido coherente con el comportamiento que ha tenido desde que Alejandra Rubio confirmó su noviazgo con Carlo Costanzia. Respeta la relación que tiene su hija y nunca hará nada que pueda empañarla.

«Yo lo único que quiero decir y además con todo el respeto del mundo, es que yo desconozco de verdad la vida de esta chica, desconozco la vida de esta chica con el padre de mi nieto, la desconozco en toda su extensión, y que espero que como compañeros y espero que además el público también me comprenda que, cualquier cosa que yo me pronuncie sobre ella siempre se va a utilizar para decir que le estoy contestando», ha empezado diciendo Terelu Campos.

Terelu Campos en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Insiste en que no quiere despreciar a nadie, simplemente ha optado por el silencio para no dar pábulo a ningún rumor que afecte a Carlo. Hay que tener en cuenta que es el padre de su nieto y por eso intentará protegerle hasta el final.

Una postura firme

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio a las puertas del hospital. (Foto: Gtres)

Terelu Campos ha demostrado en numerosas ocasiones que su conexión con Carlo Costanzia es muy buena. Su postura es tajante y seguirá en la misma línea. «Si yo no hablo nadie puede responderme a nada de lo que yo no me he pronunciado y de verdad que lo estoy diciendo con todo el respeto hacia ella y hacia el programa. Pero tenéis que entender que mi familia, mi familia, no tiene nada que ver con la historia que ella haya podido vivir, por lo que yo no soy quien para decir si es verdad, si es cuestionable, es que no soy quien para hacerlo», ha comentado al respecto.

Eso sí, entiende que el resto de colaboradores de Telecinco profundicen e investiguen el tema: «Vosotros tenéis esa libertad al no tener un vínculo con ella, ya que se trata del padre de mi nieto. En eses sentido, espero que todo el mundo entienda, desde el respeto, que yo no me voy a pronunciar sobre nada».