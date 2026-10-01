Rutte llama a la calma ante las «acciones hostiles» de Rusia y asegura que la OTAN está preparada para «cualquier amenaza»

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pedido mantener la calma ante las «acciones hostiles» de Rusia contra los aliados y ha asegurado que la OTAN está preparada para responder a «cualquier amenaza», al tiempo que ha instado a continuar reforzando la defensa y el apoyo militar a Ucrania.

Rutte ha afirmado durante la visita al 1.º Cuerpo Germano-Neerlandés en Münster (Alemania), junto con el canciller alemán, Friederich Merz, y el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, que «mantengan la calma, sigan adelante con el apoyo a Ucrania», ya que, según lo que ha expresado la OTAN, «tiene lo necesario para defender cada centímetro del territorio aliado y seguir siendo fuertes, estar preparados y ser capaces de responder a cualquier amenaza».

El también ex primer ministro neerlandés ha señalado que Rusia «está poniendo a prueba a Europa» mediante continuadas violaciones del espacio aéreo, incendios provocados, sabotajes o ataques híbridos como el del aeropuerto alemán de Leipzig. Pese a esto, la OTAN no considera que se vaya a producir próximamente «un ataque militar inminente» contra el territorio aliado.

Aunque sí que espera que Moscú continúe su campaña de acciones hostiles contra países de la organización, por lo que ha pedido a los gobiernos, sociedades e industrias que se «mantengan vigilantes» y «alerta» y ha pedido que se refuerce la cooperación entre los gobiernos aliados en las empresas de defensa para que se garantice que la industria militar sea «resiliente» frente a posibles amenazas.

Rutte ha recalcado que la intención de Rusia es «dividir a los aliados» y así conseguir que retrocedan en su respaldo a Kiev, por lo que ha defendido que la respuesta más óptima sea aumentar el apoyo por parte de los aliados a Kiev; así ha añadido que «espera que Putin capte el mensaje».

Del mismo modo, el jefe de la OTAN ha pedido a los aliados que «sigan adelante» con el aumento de la inversión en defensa para que refuercen la capacidad de disuasión y defensa de la organización frente a amenazas, «desde cualquier dirección», destacando los esfuerzos que han hecho Alemania Y Países Bajos.

Además, Rutte ha subrayado la importancia del papel que han tenido ambos países en el flanco oriental de la Alianza Atlántica, con el despliegue de tropas, aeronaves para proteger el espacio aéreo y fuerzas navales destinadas a proteger infraestructuras críticas en el mar Báltico y otras zonas.

El 1.º Cuerpo Germano-Neerlandés tiene entre sus responsabilidades el mando de fuerzas de la OTAN para la defensa de Estonia y Letonia y está preparado para dirigir una fuerza internacional de hasta 50.000 militares.

Rusia amenaza a la OTAN con usar armas nucleares

Además, esta semana la OTAN informó de que habían recibido un documento por parte de las autoridades rusas en el que «avisaban del uso de su arsenal», ante la posibilidad de un ataque aliado a su territorio, a lo que el bloque militar ha respondido reafirmando su carácter defensivo y que sus maniobras no suponen ningún riesgo para Rusia.

En 2024, Rusia llevó a cabo un cambio de su doctrina nuclear para «corregir los enfoques» actuales con una actualización y ampliación del tipo y origen de amenazas ante las cuales Moscú respondería con armamento nuclear, pero en la práctica este paso sólo sirvió para fijar nuevos criterios en cuanto a las amenazas nucleares a Moscú, ya que está «justificada» una respuesta nuclear por parte del país «incluso si el enemigo está utilizando armas convencionales».