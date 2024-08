Arkano, contundente tras su duro paso por ‘Supervivientes 2024’: «Lo he pasado muy mal»

Hace tan solo unas semanas, pudimos disfrutar de la Gran Final de Supervivientes 2024, en la que pudimos descubrir que Pedro García Aguado se hacía con la victoria. Entre los finalistas estaba Arkano. El freestyler amagó con abandonar en varias ocasiones a lo largo de la aventura, pero a la vista está que logró superarse tanto física como mentalmente.

Recientemente, el finalista de Supervivientes 2024 acudió al podcast El sentido de la birra. De esta forma, no dudó en aprovechar la ocasión para sincerarse como nunca sobre su paso por el reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras. Entre otras cuestiones, Arkano ha desvelado que en este concurso llegó a vivir lo que consideró «un infierno diario»: «No tienes nada para huir o despejarte. No puedes coger el móvil, no te puedes tomar una cerveza, no puedes hablar con tu gente… Es un espacio muy limitado».

«Lo he pasado muy mal con gente que, en la mayoría de los casos, no te cae muy bien», aseguró el freestyler en el mencionado podcast. Por si fuera poco, reconoce que durante su paso por Honduras tuvo que hacer frente a su lucha con la bebida: «Fíjate cómo estaba mi cabeza que yo lo único que pensaba era que cuando saliera de allí me tomaría una cerveza, a pesar de que es algo que llevo trabajando años».

Precisamente como consecuencia de lo extrema que estaba siendo esta experiencia, acabó teniendo un ataque de ansiedad en directo: «Empecé a llorar. Lo dije en directo: ‘Me quiero ir porque esto es un infierno. Decidme cuánto tengo que pagar de multa, y me piro de aquí», recordó.

A pesar de todos los contratiempos, el freestyler consiguió llegar a la final de Supervivientes 2024. Eso sí, lo hizo en parte gracias a la ayuda psicológica que les brindaba el programa: «Hay una psicóloga con la que hablas cada semana. Yo en los primeros días decidí no ir porque había estado toda mi vida en terapia y no veía que me fuera a ayudar».

Fue entonces cuando Arkano desveló un dato hasta ahora desconocido por los espectadores del reality: «Nos trataban muy mal, y así consiguen ese punto de desesperación tan real». Y añadió: «Para que te hagas una idea, en las nominaciones te tiran pintura a la que le han metido mierda para que huela peor. Es algo que no se ve en la tele y lo hacen para que tu yo interno piense que eres una mierda y estás fatal».

Respecto a su lucha contra el alcohol, el finalista de Supervivientes 2024 ha reconocido que su paso por Honduras ha provocado que, en este sentido, haya salido reforzado: «Me han obligado a la fuerza a estar cuatro meses solo en un sitio conviviendo con gente con ayuda psicológica, tratando un tema muy importante para mí y labrándome un camino sobre el que he salido muy reforzado».