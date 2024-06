El pasado domingo 9 de junio pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. Entre otras cuestiones, pudimos conocer el nombre del nuevo expulsado de la edición. Recordemos que, tras la salvación exprés de Marieta y Rubén Torres, la cosa quedó entre Arkano y Miri.

Más allá de esta delicada situación, el freestyler fue protagonista por otra cuestión más. Algo que puso en jaque, de nuevo, a la organización de Supervivientes 2024. Todo ocurrió durante la emisión del resumen de lo ocurrido en Playa Corinto durante el pasado sábado. Entre otras cuestiones, Arkano decidió dedicar una improvisación a Thiago, sobrino de Torres.

Fue entonces cuando el rapero, sin ser consciente de ello, mencionó algo que dejó a los espectadores del reality completamente sin palabras. Nos referimos a la edición All Stars que, en cuestión de semanas, comenzará en los Cayos Cochinos de Honduras. Una información que, supuestamente, los actuales concursantes de Supervivientes 2024 no debían conocer.

Esta situación ha provocado que, a través de redes sociales, muchos espectadores se hayan quejado. Debemos tener en cuenta que los supervivientes no pueden tener ningún tipo de información del exterior, por lo que ellos no tenían que tener ni idea de que va a desarrollarse esta edición All Stars.

¿Quién se lo ha dicho? ¿Desde cuándo los concursantes de Supervivientes 2024 manejan esta información? Lo cierto es que la audiencia ha mostrado una profunda decepción con la organización del reality. sobre todo porque, hace tan solo unos días, Kiko Jiménez acudió al plató y «se enteró» de la existencia de esta edición. ¿Él ya lo sabía y aparentó desconocimiento o realmente no tenía constancia de ello?

Después de que Arkano nombre en su rap el All Stars, nos tenemos que creer que Kiko Jiménez no lo sabía y se hizo el sorprendido cuando su Sofi se lo comunicó en plató? Venga ya, menudo despropósito de edición — ✵ do thᥱ bᥲmbι ✈︎ (@_dothebambi_) June 8, 2024

Cómo es que Arkano sabe lo de All Stars y K.Jimenez se hace el sorprendido???? Hay algo que no cuadra aquí… — Ana Nuñez 🇪🇦 (@anvalcar) June 9, 2024

Saben toda la información de fuera…y el Cantinflas no sabía nada 😂😂 chapuzas — pasi _Ana🎧💙☮️🐦✌️ (@Gianmarco55555) June 8, 2024

Igual lo que habéis demostrado con este video que ellos ya saben lo de all star , enhorabuena — Virginia al 9009 😶🌫️ (@Almeeidaa4) June 8, 2024

Este año habéis superado con creces a las otras productoras de supervivientes, pero de engaños, mentiras y trampas admitidas y trapicheos por vuestros intereses — Trufa (@RosaRomuval) June 9, 2024

Mejor que vayáis terminando con esta farsa de edición,ya no engañáis a nadie…

Qué decepción, qué gran concurso era SV y en qué lo habéis convertido?ya no tiene ninguna emoción — 𝑹𝑹𝒂𝒒𝒖𝒆𝒍 (@RR2023RR_) June 8, 2024

Sea como sea, lo cierto es que estamos ante una nueva polémica en Supervivientes 2024. Ésta se suma a la presunta agresión de Arantxa del Sol a Ángel Cristo Jr, a la histórica escapada del hijo de Bárbara Rey por la que fue expulsado disciplinariamente y, cómo no, las duras declaraciones de Lorena Morlote en las que aseguró que la organización presuntamente pidió a los habitantes de Playa Limbo que no se lo pusieran nada fácil a Rocío Madrid. ¿Qué será lo siguiente?