‘Supervivientes 2024’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, domingo 9 de junio?

Supervivientes 2024 se encuentra en su gran recta final. Tras 95 días de supervivencia en Honduras, los concursantes están disfrutando de sus últimos días en la isla. De esta manera, y tal y como comunicó Jorge Javier Vázquez en la gala del pasado jueves, este domingo 9 de junio ha habido un nuevo expulsado.

Esta situación no solo sorprendió a la audiencia, sino también a los propios nominados. Recordemos que Miri Pérez-Cabrero, Marieta, Arkano y Rubén Torres eran los participantes que se jugaban su paso por el concurso al ser los nominados de la semana. Pero, lo que ellos no sabían es que uno de ellos abandonaría la aventura esa misma noche.

De esta manera, Sandra Barneda ha comenzado comunicando que la primera salvada era Marieta, la ex participante de La isla de las tentaciones. Poco a poco, la presentadora fue informando del nombre de los salvados. Todo ello para quedar con Arkano y Miri Pérez-Cabrero en último lugar.

Así pues, y sin ganas de alargar demasiado el momento, Barneda comunicó que la audiencia había decidido expulsar a la chef: Miri Pérez-Cabrero. Como era de esperar, la joven se mostró completamente apenada por su marcha de la isla, pero no quiso irse sin decir unas palabras.

«Os quiero un montón, tenéis un corazón enorme todos. Me voy a comer, lo hago contenta aunque no lo parece, estoy muy feliz y quiero dar las gracias a todos, a todo el equipo, es el mejor programa en el que he estado en mi vida», dijo emocionada.

La expulsión de la chef no dejó indiferente al resto de los concursantes de Supervivientes 2024, y sus caras fueron la prueba de ello. Miri había sido nominada con anterioridad y siempre había logrado salvarse de la expulsión.

Sin embargo, quien no contaba con tanta experiencia por el camino era Arkano. Por ello, saber que el rapero había logrado superar a su compañera en las nominaciones provocó una gran estupefacción en la Palapa.

La razón por la que Miri decidió participar en Supervivientes 2024

Sandra Barneda se dispuso a hablar con la chef antes de despedirse de sus compañeros en la Palapa. Fue entonces cuando Miri reveló el motivo por el que había aceptado participar en el concurso de Mediaset España. «Sandra, me quiero quedar porque empecé aquí con muchas fuerzas y sigo teniendo la misma fuerza que el día uno», comenzó diciendo.

«Entré aquí sin la aprobación de nadie, por decisión propia, y tenía mucha gente a mi alrededor que me decían ‘Miri: no sé si es el momento de ir a Supervivientes’. Al principio dije que no y me fui de viaje con mi padre y descubrí que me daba igual lo que me digan», confesó.

Al respecto, la presentadora del programa quiso dedicarle unas palabras de agradecimiento por su concurso. «Has sido una gran superviviente, cuando tomaste la decisión de participar en Supervivientes había gente de tu entorno que te decía que no y tú decidiste que querías vivir esta experiencia, en la vida hay que perseguir lo que uno quiere. Gracias por seguir tu estela y por todos los momentos que nos has dado», señaló la comunicadora antes de despedirse.