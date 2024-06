‘Supervivientes 2024’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 6 de junio?

Supervivientes 2024 continúa su andadura por Telecinco y el pasado jueves 6 de junio lo hizo de la mano de una gala donde las emociones no faltaron. Nada más arrancar la noche, Jorge Javier Vázquez comunicaba a la audiencia que Kiko Jiménez se encontraba en el plató para ser recibido de su vuelta de Honduras.

El tertuliano ha sido el último expulsado de la edición, tras perder en el televoto contra Blanca Manchón. Además, Jiménez se reencontró con su novia, Sofía Suescun, y fue conocedor del hecho de que, muy pronto, tendría que volver a despedirse de ella debido a que la influencer participará en Supervivientes All Stars.

Lejos de quedar ahí, los espectadores también fueron conocedores del nombre de la última expulsada de la semana. Pedro García Aguado, Aurah Ruiz y Marieta eran los concursantes que se disputaban su paso por el concurso tras la salvación de Arkano, el pasado martes. Pero, el primero en ser salvado por el público fue el deportista olímpico.

De esta manera, Aurah Ruiz y Marieta eran las dos candidatas que se jugaban su concurso. Una lucha de dos grandes supervivientes donde la expulsada regresaría sí o sí a España, pues ya no hay opción a repesca ni a segundas oportunidades por la plaza vacante de Ángel Cristo Jr.

Antes de proceder a dar el nombre de la expulsada oficial, Jorge Javier Vázquez dio a conocer cómo iban los porcentajes ciegos: 47,5% y 52,5%. Una cifra muy ajustada, pero donde había una clara elegida para abandonar el programa. Por ello, y sin ánimos de alargar mucho el momento, el presentador catalán dio el veredicto de la audiencia.

Aurah Ruiz o Marieta, una de las dos fue la expulsada de la noche

Así pues, los espectadores de Supervivientes 2024 decidieron que la expulsada de la noche fuese Aurah Ruiz. La concursante canaria ha salido invicta en nueve nominaciones en lo que va de reality, por lo que era consideraba como una de las grandes favoritas del público.

Sin embargo, Ruiz no ha podido hacer frente a la ex participante de La isla de las tentaciones. Mientras ambas participantes se abrazan fuertemente, el resto de concursantes no podían evitar mostrar su asombro. De hecho, la cara de Gorka Ibarguren y de Pedro García Aguado era de desconcierto total.

Marieta se salva de la expulsión 💥 Aurah abandona la palapa 🏝️ #SVGala14

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/gwCyRagHCE — Supervivientes (@Supervivientes) June 6, 2024

«Te toca ser fuerte, ¿vale? Te quiero mucho, te veo fuera», le dijo la canaria a Marieta. «Estoy super contenta», agregó para que su compañera no se sintiese mal. Tras ello, el resto de supervivientes han procedido a levantarse para despedir a Aurah Ruiz y felicitar a Marieta.

Antes de abandonar la Palapa para regresar a España, la concursante quiso decir unas palabras. «Estoy muy feliz. Para mí, yo ya he ganado», manifestó. Unas palabras con las que expresó lo orgullosa que está de ella misma por haber durado tanto tiempo y por haber superado muchos de sus miedos.

«Quiero dar las gracias a toda la organización, a los que no se ven», agradecía. «Esto ha sido un aprendizaje brutal, me lo llevo como una experiencia», reflexionaba. «A mis compañeros que los quiero mucho, a unos más que otros. Pero, que sigan que falta poco», afirmó. Eso sí, antes de decir adiós, le dijo unas últimas palabras a la presentadora Laura Madrueño. «Contigo, Laura, todo es más fácil», concluyó antes de darle un fuerte abrazo.