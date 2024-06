‘Supervivientes 2024’ resuelve la expulsión entre Kiko Jiménez y Blanca: «Es muy duro»

El pasado domingo 2 de junio Supervivientes 2024 regresó una noche más al prime time de Telecinco y lo hizo de la mano de una nueva gala de Conexión Honduras. El popular reality de supervivencia se encuentra en la recta final de su andadura, por lo que las emociones entre los concursantes están a flor de piel.

En esta nueva emisión, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer el nombre del nuevo expulsado de la edición. Recordemos que el pasado jueves, día 30 de mayo, el público decretó que el expulsado de la semana fuese Kiko Jiménez. Pero, lo que nunca se imaginó el tertuliano televisivo sería que aún tendría que disputarse su concurso con Blanca Manchón.

La expulsión disciplinaria de Ángel Cristo Jr ha provocado que el reality tenga una plaza vacante. Por ello, Blanca Manchón, como anterior expulsada, y Kiko Jiménez, como último eliminado, se han disputado su puesto en Supervivientes 2024.

De esta manera, en la gala de Supervivientes 2024: Conexión Honduras se reveló el resultado del televoto. Sin ánimos de alargar demasiado el momento, Sandra Barneda informó que el expulsado definitivo era Kiko Jiménez. El punto final a una aventura de más de 80 días donde el novio de Sofía Suescun no pudo evitar romper a llorar.

«No te tienes que sentir mal. No me gustaría que salieras de esta aventura con una mala sensación. Aguantar 87 días como has aguantado tú, con sentido del humor, pescando, haciendo todo y más y sin quejarte, no es nada fácil», le dijo la presentadora del formato.

Sin poder aguantar la emoción, Kiko Jiménez se llevaba las manos a la cara. «Me estoy emocionando contigo», afirmó la comunicadora al ver al joven llorar. «Solo los grandes pueden llegar tan lejos como vosotros», señaló ella. De hecho, la presentadora no quiso concluir sus palabras sin darle las gracias por proporcionarle tanto contenido a la edición.

«A veces uno se equivoca en cosas. Esto es un concurso. Lo único que se puede decir es que ha sido un acierto que Poseidón te diera una segunda oportunidad. Gracias Kiko de verdad», destacó Barneda. El ya ex concursante apenas pudo responderle a la comunicadora de la emoción, pero quiso expresarse de cierta manera.

«Me da pena», afirmaba entre lágrimas. «Es muy duro. Pero cuanto más duro es más cuenta te das de los sentimientos que puedes sentir aquí. He vivido cosas maravillosas, como cuando vino Sofía a verme aquí. Ha sido increíble», concluyó con pena.

Blanca Manchón regresa con el resto de sus compañeros

La deportista olímpica ha tenido que vivir aislada del resto de sus compañeros desde que se hizo oficial su eliminación en el concurso. El objetivo, durante los primeros días, era que nadie fuese conocedor de que todavía seguía en Honduras. Un reto que cumplió con creces.

Por ello, el siguiente paso era superar la votaciones con el último expulsado. Otra prueba que Blanca Manchón ha logrado llevar a acabo, pues Kiko Jiménez ha sido el expulsado oficial. Así pues, y sin mucho más que hacer, la participante regresó a la playa con el resto de celebridades.