‘Supervivientes 2024’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 30 de mayo?

El pasado jueves 30 de mayo Supervivientes 2024 regresó a Telecinco de la mano de una nueva gala. El popular reality de supervivencia se ha consagrado como una de las grandes apuestas de la cadena, y las cifras de audiencia lo reflejan. Por ello, y con el inicio de la edición de Supervivientes All Stars a la vuelta de la esquina, ya van siendo menos los famosos que quedan en Honduras.

Tras la salvación de Gorka en la gala de Supervivientes: Tierra de Nadie, todos los ojos estaban en Kiko Jiménez, Marieta y Aurah Ruiz. Los participantes se han convertido en tres de los grandes pesos pesados de la edición, por lo que la expulsión de uno de ellos dejaría al programa sin una pieza clave.

Tras una última ceremonia de salvación, Aurah Ruiz fue la elegida por la audiencia para continuar en el programa. La concursante canaria ha estado nominada en diez ocasiones, es decir, casi todas las semanas del concurso. Pero, está claro que sigue siendo una de las favoritas de los espectadores.

De esta manera, todo quedaba entre Kiko Jiménez y Marieta. Ambos participantes han entablado una bonita relación a lo largo de la edición, por lo que la expulsión de uno de ellos los dejaría sin su mayor apoyo en la isla. Por ello, cuando Jorge Javier Vázquez les preguntó cómo estaban, el andaluz fue sincero. «Nervioso Jorge y triste. Porque si se va ella me falta aquí un brazo y si me voy yo ella se va a quedar muy mal», confesó Jiménez.

Sin ánimos de alargar el momento, el presentador catalán comunicó que los espectadores de Supervivientes 2024 habían decidido que el expulsado de la noche fuese Kiko Jiménez. El final de una segunda aventura por Honduras para el tertuliano que dejó a Marieta completamente derrumbada. «Mari ya, ya», le decía el novio de Sofía Suescun a su compañera, quien no paraba de llorar.

La palapa se rompe tras conocer que Kiko es el expulsado de la noche



Marieta se derrumba ante la expulsión de Kiko Jiménez

La ex participante de La isla de las tentaciones se fundió en un fuerte abrazo con su compañero de concurso. Pues, no podía creer que se iba a quedar sin su mayor apoyo durante las próximas semanas. «Tranquila Mari», le continuaba diciendo el andaluz. Debido a que no paraba de llorar, Aurah Ruiz se acercó a ella para consolarla.

Un gesto que también quiso repetir Miri Pérez-Cabrero. «Van a estar contigo Mari, no vas a estar sola. Yo te voy a estar apoyando fuera, voy a estar con tu madre. Aquí te van a apoyar», le dejó claro Kiko para animarla. «Tú te lo mereces», le dijo ella mientras permanecía abrazada. «Tú si que te lo mereces, eres un ejemplo de superación», le respondía Kiko.

«Has sido mi hermano, te lo juro, vales millones. Gracias», agregó Marieta. «Te quiero ver mal una sola noche, al día siguiente te quiero ver mala, como somos nosotros», le recordó el expulsado de la noche con humor. Fue entonces cuando llegó el momento de la despedida en la Palapa.

«El juego ha terminado y os quiero a todos. Por supuesto que iré a un concierto tuyo Arkano. Os quiero a todos, a algunos más y a algunos menos», comenzaba diciendo. «Mi segunda vez con todos vosotros ha sido increíble, me lo llevo para los restos. Fuera a algunos os daré un poco de caña y con otros me tomaré unas cañas», señaló Kiko Jiménez entre risas.

Blanca o Kiko: tú decides quién regresa al concurso

Posteriormente, fuera de la Palapa, Jorge Javier Vázquez no dudó en preguntarle si su tristeza se debía a su expulsión o a su despedida con Marieta. Sin dudarlo dos veces, el tertuliano confesó que ver a su compañera tan derrumbada lo dejó tocado.

«Lo mejor ha sido conocer a alguien tan pura como ella, lo que me he reído con ella. Ha sido increíble que una experiencia tan dura donde se crean estos sentimientos. Yo he tenido la suerte de vivirla dos veces», confesó. Eso sí, lo que no sabía Kiko es que, ahora, se disputará su concurso con Blanca Manchón.