‘Supervivientes 2024’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 28 de mayo?

Arranca la semana en Supervivientes 2024 y, el pasado martes 28 de mayo, los espectadores de Mediaset España fueron testigos de una nueva gala de Tierra de Nadie. Capitaneada por Carlos Sobera, el programa comenzó ha abordar las últimas novedades de los concursantes en los Cayos Cochinos.

Tras vivir una semana muy intensa, con desaparición y expulsión disciplinar de Ángel Cristo Jr incluida, el show de supervivencia comenzaba con nuevos nominados. Marieta, Kiko Jiménez, Gorka Ibarguren y Aurah Ruiz se juegan su permanencia en el reality, y por ello, anoche se reveló el nombre del primer salvado de la semana.

Como ya es habitual en la temática del concurso, las celebridades se han subido a unas tablas que estaban suspendidas por una cuerda sobre el mar. Si la presentadora Laura Madrueño cortaba una cuerda, el concursante caería al agua y continuaría con su nominación.

Caer al agua no es una opción, pues implicaría jugarse el concurso el próximo jueves, lo cual supone un riesgo para las celebridades. Supervivientes 2024 se encuentra en la recta final de su andadura, por lo que los participantes están dando lo mejor de ellos mismos para no quedarse a las puertas de la final de la edición.

Antes de proceder con la revelación de nombres, Sobera explicó que los porcentajes ciegos eran muy claros: 50%, 18%, 18% y 14%. De esta manera, la primera en caer en la ceremonia de salvación ha sido Marieta, la ex participante de La isla de las tentaciones. «No me he hecho daño hoy», gritó la de Elche. La siguiente en caer ha sido Aurah Ruiz, quien si se llevó un buen golpe durante su caída.

Kiko Jiménez y Gorka se juegan su salvación semanal en Supervivientes 2024

Tras la caída de sus dos compañeras, Kiko Jiménez y Gorka eran los únicos que quedaban sobre las tablas. Así pues, y sin ánimos de alargar demasiado el momento, Laura Madrueño terminó contando la cuerda del novio de Sofía Suescun. Un movimiento con el que dejaban claro que el entrenador personal se salvaba de la expulsión.

Completamente atónito por haber sido el salvado, Gorka no dudó en agradecerle al público su continúo apoyo. «Muchísimas gracias a todos los que me habéis cogido un poco de cariño», expresó emocionado. Unas palabras a las que le siguió la enhorabuena de Carlos Sobera.

Gorka se emociona al salvarse frente a Kiko, Aurah y Marieta: “Muchísimas gracias a todos” #TierraDeNadie12 https://t.co/g1Luc7SVPK — Supervivientes (@Supervivientes) May 29, 2024

Pero, la noche prometía muchas emociones para el deportista. Pues, además de haberse salvado de la expulsión, también recibió la visita de Andrea, su novia. El concursante ha declarado, por activa y por pasiva, el amor que siente por su chica.

Un amor que se ha puesto en entredicho tras su supuesto beso con Marieta. Eso sí, antes de ver a Andrea, el joven tuvo que superar un reto impuesto por programa. Un tierno momento donde las emociones no faltaron.