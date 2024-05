En los últimos días, Ángel Cristo Jr se ha convertido en protagonista de Supervivientes 2024. Y todo porque, tras una fortísima discusión con Aurah Ruiz, el hijo de Bárbara Rey decidió traspasar la zona de seguridad de la isla, infringiendo por completo las normas del reality. No solamente puso en peligro su propia integridad física, sino también la del equipo que estuvo horas buscándole.

Nada más comenzar la nueva gala de Supervivientes: Tierra de nadie, Carlos Sobera comentó a la audiencia lo que había sucedido con Ángel Cristo Jr: «El concursante ha permanecido en paradero desconocido durante más de tres horas. Tres larguísimas horas en las que ha atravesado, además, una zona muy peligrosa». Y es que el concursante decidió cruzar a pie el Cayo Cochino Menor, siendo una zona de peligrosidad extrema al contar con fauna salvaje y numerosos barrancos, entre otras cuestiones.

Por si fuera poco, el presentador continuó explicando lo ocurrido: «La situación ha generado mucha angustia a la organización y a sus compañeros, hasta que al final fue localizado en perfecto estado». A pesar de que lograron encontrarle, fueron horas de mucha angustia en las que tuvo que intervenir, incluso, la Fuerza Naval de Honduras. Una vez localizaron al concursante, ha permanecido aislado del resto de sus compañeros a la espera de conocer la sanción impuesta.

Tras ver las imágenes de lo ocurrido, Carlos Sobera tuvo la oportunidad de hablar en directo con Ángel Cristo Jr. Fue entonces cuando el hijo de Bárbara Rey aprovechó para pedir perdón por lo sucedido: «Quiero pedir disculpas a la organización, al programa y a todas las personas que se han preocupado por mí, porque no he pensado en las consecuencias y he actuado de forma inconsciente».

A pesar de todo, justificó su arrebato reconociendo que está «psicológicamente al límite de la situación». Según él, se habían sobrepasado ciertas líneas por lo que huyó en busca de silencio, «sin importar lo que me podía ocurrir». Es evidente que el comentario que Aurah Ruiz le hizo en Playa Condena es algo que le dolió profundamente.

La organización de Supervivientes 2024 sanciona a Ángel Cristo Jr y a Aurah Ruiz

Carlos Sobera fue el encargado de dar a conocer la decisión que había tomado el equipo de Supervivientes 2024: «Tras el altercado en el que ambos cruzaron varios límites en el respeto entre concursantes, la organización ha tomado la determinación de que Aurah Ruiz reciba una nominación directa en el caso de ser salvada el próximo jueves».

Acto seguido, el presentador añadió: «Esperamos que esta nominación sirva de ejemplo a todos y que estos comportamientos no vuelvan a repetirse». Fue entonces cuando Sobera decidió compartir la decisión de la organización respecto al futuro de Ángel Cristo Jr en el concurso.

«Ha incumplido una de las normas principales y básicas de Supervivientes: saltarse el perímetro de seguridad poniendo así en riesgo tanto su seguridad como la del equipo que tuvo que enfrentarse a su incansable búsqueda durante más de tres horas», explicó el presentador vasco.

Lejos de que todo quede ahí, fue más allá: «Tras analizar las imágenes al completo de lo ocurrido, al detalle, la organización de Supervivientes ha tomado la determinación de que el concursante ponga fin de forma inmediata a su paso por el concurso». La reacción de Ángel Cristo Jr no tardó en llegar: «Gracias. Es lo que yo quería, marcharme».