Bertín Osborne acude a un acto con una joven brasileña y aclara lo que hay entre ellos: «La veo de vez en cuando»

Fue a finales de 2025 cuando salió a la luz que Bertín Osborne (71) podría mantener una relación sentimental con una chica llamada Sofía, de origen brasileño y de 28 años. Luis Rollán fue el encargado de desvelar esta información, pero lo cierto es que, desde entonces, no ha vuelto a trascender ningún detalle al respecto. Hasta ahora, que este supuesto romance ha acaparado de nuevo los titulares de nuestro país después de que el presentador de Mi casa es la tuya haya acudido a una fiesta de la mano de la mencionada.

El pasado sábado, 26 de septiembre, José Luis López Fernández, más conocido como El Turronero, fue galardonado en la localidad malagueña de Torrox con motivo del Día del Turista. Como no podía ser de otra manera, en una jornada tan especial como esta, estuvo arropado por algunos de sus seres queridos y amigos más cercanos, entre ellos Bertín Osborne, quien no quiso perderse la celebración. Sin embargo, el cantante no acudió solo, sino acompañado de Sofía.

Según publica la revista Semana, Sofía siguió el acto desde la primera fila, donde ocupó un asiento junto a la hermana de El Turronero, siendo tratada como una más del clan. Bertín, por su parte, se sentó al lado del alcalde de Torrox. Una disposición que cambió durante la cena posterior, cuando ambos compartieron mesa y se sentaron juntos en la mesa central del salón. Al finalizar la velada, Bertín y Sofía abandonaron el lugar por separado. Un movimiento que, según apunta la citada publicación, podría haber tenido como objetivo evitar ser fotografiados juntos por los paparazzi.

La respuesta de Bertín Osborne

A pesar del revuelo que han supuesto estas informaciones, Bertín Osborne ha preferido no optar por el silencio y, en declaraciones ofrecidas a Y ahora Sonsoles, ha afirmado de forma rotunda que Sofía no es su novia. «La veo de vez en cuando, igual que veo a otras 50 amigas mías», ha asegurado. Con estas palabras, el presentador ha querido dejar claro que sigue soltero, así como también, en cierta parte, ha querido proteger a Sofía de la exposición pública. La versión de Bertín ha sido respaldada de inmediato por Ana Obregón, quien desde el plató del programa mencionado también aseguró que Bertín le explicó que Sofía solo era una amiga más y que él «podía salir con quien quisiera».

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Sofía no pertenece al mundo del espectáculo y, hasta que su nombre no se vinculó con el de Bertín, hace ya casi un año, no se conocía nada sobre ella. En aquel momento, varios medios señalaron que tenía raíces brasileñas y holandesas y que trabajaba en el sector comercial en Marbella.