El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este viernes, la última de la semana, con un avance del 0,22% que le ha llevado a retener la cota de los 19.000 puntos, hasta situarse en 19.047 enteros.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este viernes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban ACS (+1,5%), Indra (+1,1%) y Ferrovial (+1%). En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Puig (-0,8%) y Rovi (-0,6%).

El petróleo se enquista en los 100 dólares

La coyuntura en las Bolsas sigue marcado por los acontecimientos en Oriente Próximo, con esfuerzos para reabrir el estrecho de Ormuz.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 0,8% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 101,5 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, disminuía su precio un 1%, hasta los 92 dólares por barril.

En el terreno ‘macro’ español, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado hoy que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 23.587 personas con respecto al mes de agosto (+1%). Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado que la Seguridad Social ganó una media de 92.327 cotizantes en septiembre con respecto al mes anterior (+0,41%), situándose en 22.437.553 trabajadores.

Resto de bolsas

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban en positivo en los compases iniciales de la jornada. Milán abría en tablas, mientras que París y Francfort subían un 0,4% y Londres crecía un 0,2%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1258 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años desescalaba hasta el 4,135%.