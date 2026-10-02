La Federación turca levanta todas las alfombras e investiga a 448 personas relacionadas con clubes

La Federación Turca de Fútbol ha publicado un comunicado en el que ha confirmado que ha trasladado a su consejo disciplinario la investigación a 448 administrativos y altos cargos de una treintena de clubes tras constatar que habían participado en apuestas deportivas. Ertugrul Dogan, presidente del Trabzonspor, admitió en una entrevista que había tenido una cuenta de apuestas, pero que ya está cerrada. También negó la mayor el presidente, el vicepresidente del Besiktas, Hakan Daltaban.

La Federación Turca de Fútbol está levantando todas las alfombras y ahora tiene en el foco a los cargos de más de 30 equipos del país por su vínculo con las apuestas deportivas. Todo ello después de la detención de Ferhat Gündogdu, presidente del Comité Central de Árbitros del país, acusado por la Fiscalía General de Estambul de un posible acoso y falsificación de documentos oficiales en las designaciones arbitrales de los partidos de su liga.

Ahora, días después, la Federación Turca de Fútbol ha anunciado en un comunicado que ha trasladado a su consejo disciplinario la investigación a 448 administrativos y altos cargos de una treintena de clubes tras constatar que habían participado en apuestas deportivas. En este comunicado, la TFF señala que la investigación abarca a «personas que en los últimos cinco años desempeñaron funciones administrativas en clubes que juegan en la Superliga y en la 1.ª Liga (segunda división) en la temporada 2026-2027 y que durante su periodo en el cargo hacían apuestas».

Se pronuncian los investigados

Algunos de los investigadores se pronunciaron el jueves después de que el comunicado de la Federación Turca de Fútbol hiciera temblar los cimientos del fútbol del país. Uno de ellos fue Ertugrul Dogan, presidente del Trabzonspor, que admitió en una entrevista haber tenido una cuenta de apuestas peró que cerró en su día.

«Si cometimos un error, que se perdone, pero no lo cometimos. Nadie con malas intenciones se habría abierto una cuenta oficial», afirmó a la vez que dejó claro que las casas de apuestas solían patrocinar a los clubes y promover sus productos «sin que nadie pensara que eso pudiera ser un problema, tampoco la propia TFF».

El vicepresidente del Besiktas, Hakan Daltaban, declaró en un comunicado, citado por la agencia Anadolu, haber tenido una cuenta de apuestas oficial, pero negó rotundamente cualquier ánimo de enriquecimiento y anunció querer recurrir la decisión de la TFF. Las ganancias de estas apuestas legales «no superaban el precio de un döner kebab con arroz», aseguró Daltaban, agregando que además ni siquiera retiró esas ganancias de la cuenta, ni tampoco había apostado nunca en partidos de su propio club.

Hace un año, la TFF lanzó una vasta investigación contra futbolistas implicados en apuestas, suspendiendo a 149 árbitros y sancionando a 102 jugadores, ya que las normas de la Federación prohíben participar en apuestas futbolísticas, aunque sean legales. Por otra parte, en febrero pasado, la Fiscalía emitió orden de arresto contra 72 personas supuestamente implicadas en una red de apuestas ilegales que movía altas sumas de dinero.