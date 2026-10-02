Los jugadores de Portugal dan la espalda a Cristiano: «El trabajo de Jorge Jesus está dando sus frutos»

Portugal goleó (2-4) a Dinamarca en el primer día sin Cristiano Ronaldo y los jugadores de la selección apoyaron a Jorge Jesus después de su enfrentamiento con el mejor jugador de la historia del país. Vitinha dejó claro a la conclusión del partido que el trabajo del seleccionador está dando sus frutos y que el equipo respondió de maravilla después de todo el revuelo generado por la leyenda portuguesa.

Portugal supo vivir sin Cristiano Ronaldo en el primer partido sin el mejor futbolista de su historia, que abandonó la concentración de la selección en la noche del miércoles al sentirse traicionado por Jorge Jesus. La suplencia de la leyenda en el partido contra Noruega, que vio todo el partido en el banquillo, fue el detonante de un conflicto que explotó después de la rueda de prensa del seleccionador en la que dejó claro que él es el que manda.

Acto seguido, Cristiano Ronaldo hizo las maletas y se cogió un avión privado desde Copenhague rumbo a Madrid. Mientras tanto, aprovechó para mandar un mensaje en el que dejó claro que en un futuro contaría la verdad. «A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a abandonar la concentración», escribió el portugués en las redes sociales, que sonó a despedida.

Los jugadores de Portugal se posicionan con Jorge Jesus

Después del lío protagonizado por Cristiano Ronaldo, Portugal saltó al campo para enfrentarse a Dinamarca en el partido de la segunda jornada de la Liga de las Naciones, en el que se impuso (2-4) al cuadro danés. Joao Félix, Gonçalo Ramos, Vitinha y Joao Félix fueron los goleadores en el primer partido sin Cristiano Ronaldo en Portugal.

A la conclusión del partido, Vitinha habló a pie de campo y quiso lanzarle un capote a Jorge Jesus. «El trabajo del entrenador está empezando a dar sus frutos, ya se nota. Creo que fui demasiado claro y, por suerte, todo va bien. Así es como queremos seguir. Ahora, quiero decirles a todos, y sé que no fallarán, que si llenamos el Do Dragão para vencer a Noruega y conseguir una victoria por 4-0, sería perfecto», afirmó el jugador del PSG a la conclusión del partido.

En Sport TV, Vitinha también habló sobre todo lo que sucedió con Cristiano Ronaldo. «Intentamos concentrarnos en el partido y lo conseguimos. Creo que respondimos de maravilla y felicito a todo el equipo por ello», afirmó el centrocampista, que también dejó claro que: «El espíritu es increíble y, la verdad, cuando es así, incluso si las cosas no salen bien técnicamente, la victoria siempre está más cerca».

Gonçalo Ramos, autor de un tanto contra Dinamarca y que también marcó ante Noruega ocupando el puesto de Cristiano Ronaldo, también afirmó ante los medios que: «Los asuntos externos no influyen en la importancia del partido de hoy».