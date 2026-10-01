Portugal se olvida de Cristiano Ronaldo: Rafael Leao será el nuevo ‘7’

La marcha de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección portuguesa abre la realidad de que un nuevo jugador herede su icónico 7 para los próximos compromisos.

El elegido ha sido Rafael Leão, exjugador del Milán y ahora estrella de Galatasaray, que llevará su dorsal en el encuentro ante Dinamarca del jueves, una fecha clave para que Portugal siga por buen camino en la UEFA Nations League.

Un terremoto inesperado

El astro luso anunció su marcha de la concentración el pasado miércoles con una carta explicando los motivos de su salida. Tras no jugar ante Noruega y tan solo disputar 67 minutos en el primer partido frente a Gales. El entrenador, también técnico suyo en Al Nassr, le dejó claro que no disputará ni un minuto ante los daneses en el tercer duelo de estas ventanas.

Mientras que en los medios portugueses dan por sentado que Cristiano Ronaldo no volverá a la selección lusa y que esto es un punto y final, Leão será el encargado de ‘continuar su legado’ llevando el número 7 que tantas alegrías ha dado a su país desde la Eurocopa 2004, primer gran torneo internacional de la leyenda del fútbol.

Portugal se encuentra en la primera posición del Grupo D, con dos victorias en dos partidos, confirmando su candidatura al título de la UEFA Nations League. Cristiano, que fue una pieza fundamental en el pasado Mundial de 2026 celebrado en Estados Unidos, Canadá y México, no parece tener lugar en los planes a medio y largo plazo del conjunto.

«La preparación continuará según lo previsto», dejaba claro la Federación de Fútbol portuguesa tras el terremoto causado por la salida de su gran estrella de las últimas décadas.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue siendo importante en el éxito de su equipo en la competición árabe. Su andadura en el combinado nacional parece llegar a su fin antes de la fase final de la UEFA Nations League y la Eurocopa 2028.