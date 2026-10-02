Juanele (55 años): «Estuve un año en la cárcel, pero no me sirvió de nada; lo bueno es que jugaba al fútbol con chavales»

Juanele Castaño, mítico futbolista de los años noventa muy conocido por su talento y también por su personalidad, ha vuelto a repasar los momentos más complicados de su vida en una entrevista en la que no ha escondido los errores que marcaron su trayectoria lejos de los terrenos de juego. El ex jugador del Sporting de Gijón, Tenerife y Real Zaragoza ha hablado con enorme naturalidad de su paso por prisión y de una etapa especialmente complicada en la que el fútbol volvió a convertirse en su vía de escape. «Estuve un año en la cárcel, pero no me sirvió de nada», reconoce el asturiano, que actualmente tiene 55 años.

Juanele fue durante buena parte de los años noventa uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol español. Su capacidad para el regate, su velocidad y una personalidad muy marcada le llevaron desde el Sporting hasta el Tenerife y posteriormente al Real Zaragoza, donde alcanzó algunos de los momentos más importantes de su carrera. Con el conjunto aragonés conquistó dos Copas del Rey y llegó a ser internacional con España, formando parte de la convocatoria para el Mundial de Estados Unidos de 1994, aunque no llegó a disputar ningún minuto.

Sin embargo, su vida personal terminó condicionando de manera importante una carrera que había comenzado con enormes expectativas. Juanele ha contado en distintas ocasiones que tuvo que enfrentarse a problemas de salud mental y a una profunda depresión durante su etapa en Zaragoza. La situación se agravó después de sus problemas deportivos con el entrenador Paco Flores, cuando perdió protagonismo en el equipo. «No entraba en el equipo. Me dio una depresión muy grande y los médicos detectaron que soy bipolar», explicaba en su día.

Los momentos difíciles de Juanele

Posteriormente, Juanele llegó a pasar dos veces por prisión. La primera fue de tres meses y estuvo relacionada con un incidente en un bar, mientras que la segunda se prolongó durante un año y tuvo que ver con un conflicto con su ex pareja. Precisamente sobre esa segunda etapa ha vuelto a hablar ahora en el diario As, dejando una llamativa confesión: «Estuve un año. Pasó enseguida, pero no me sirvió de nada. Te veías ahí encerrado, privado de libertad… No me ayudó. Lo bueno es que jugaba al fútbol, sí. Había chavales muy jóvenes que eran buenos. Entrenábamos los lunes; el partido era los fines de semana. Teníamos un gran entrenador. En ese sentido, nos ayudó a pasar mejor el tiempo allí. Era una vía de escape».

Después de superar esos duros momentos, Juanele explica cómo se encuentra ahora: «Bastante bien, dentro de lo que cabe. Tuve un ictus hace dos años, y veo que lentamente va mejorando todo. Respecto al tema mental, como sabéis, es un problema de años. Bien, con pastillas, médicos, psicólogos… Todo controlado». Por último, hace balance de su carrera y reconoce sus errores, aunque prefiere no volver a referirse a ese lado más oscuro de su vida: «Me siento orgulloso de haber jugado al fútbol toda mi vida. De haber defendido los colores del Sporting, Tenerife (jugó las semifinales de la UEFA) y Zaragoza. Quince años en la élite. También de la Selección, por supuesto. Cinco partidos, con dos goles. ¿Arrepentido? Sí, de algunas cosas, pero… No sé. Mejor dejarlo aquí. Todos cometemos errores».