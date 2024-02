Juanele, mítico ex futbolista español que jugó en el Sporting de Gijón, Tenerife, Zaragoza, Terrassa y Real Avilés y que fue internacional con España, se ha sincerado sobre su vida personal y ha presentado el libro Mi Verdad, en el que relatará sus vivencias en primera persona. A sus 52 años, el asturiano ha pasado dos veces por la cárcel y reconoce haber sufrido problemas de salud mental, pero no se considera un juguete roto.

Juanele quiere dar a conocer su historia desde un prisma que hasta ahora no se conocía y de paso ayudar a personas que puedan encontrarse en las mismas situaciones que él. «Estuve 15 años en la élite y en el plano personal me sucedieron cosas que ya pasaron. Este libro cuenta mi verdad… La vida no es un color de rosas y por eso he hecho este libro. Hice cosas muy buenas y alguna mala. Quiero que la gente se sepa un poco mi vida futbolística, pero también mi vida personal», explicó en Carrusel Deportivo.

⁉️📻 ¿Se arrepiente de algo Juanele? Nos lo explica en ‘@Carrusel Canalla’ 💭 «Es difícil, pero es lo que hay. La vida no es un color de rosas y por eso hice este libro y quiero que la gente lo lea» 👉 Estuvo tres meses en la cárcel, la primera vez, y la segunda vez, un año pic.twitter.com/GZmJDf0gWG — Carrusel Deportivo (@carrusel) February 5, 2024

El de Gijón ha estado en la cárcel dos veces: «La primera vez estuve tres meses y la segunda vez estuve un año. La primera vez fue por empujar a un chico en un bar. Y la segunda fue por mi ex pareja, a la que pinché las ruedas del coche. Mi paso por la cárcel no me sirvió para nada. No hice ni un amigo. No se lo deseo a nadie. Eso sí, no me sentí solo. Mis amigos fueron a visitarme y hablaba con mi hija todos los días. Hay errores que no hay que cometer y hay que dejarlos atrás y olvidarlos».

En cuanto a su fama de fiestero, Juanele también habla claro: «Yo salía de fiesta como salían todos mis compañeros. Salíamos al acabar un partido, cuando nos daban días libres… Salía como todos. Unos cardan la lana y otros se llevan la fama. Tengo esa fama y la tengo superada. Nunca he salido antes de un partido». También se refiere al sonado enfrentamiento con Hierro y Zamorano: «En Gijón esa jugada la recuerda mucha gente. Ganábamos 2-1, faltaban 10 minutos, traté de aguantar el balón… Hasta que vino Fernando Hierro y me cazó. Me agarró del pelo me agarró del pelo y me dijo ‘somos el Real Madrid y esto no se puede hacer’».

Durante su etapa en el Real Zaragoza (1999-2004) le diagnosticaron bipolaridad tras sufrir una depresión: «En Zaragoza tuve un problema personal y un problema deportivo con Paco Flores. Me dio una depresión muy grande y los médicos detectaron que soy bipolar y debía tomar medicación. Cuando me lo comentaron lo llevé muy mal. Estuve en bastantes médicos. No es fácil llevarlo. Me costó mucho. Fueron mis últimos años de fútbol y me costó asimilar que debía dejar el fútbol».