El ‘feminista’ Sánchez planta a la selección femenina en la Eurocopa cuando sí fue a ver a la masculina

Pedro Sánchez ha plantado a la selección española femenina y no ha acudido a Suiza, donde este viernes el equipo entrenado por Montse Tomé disputa los cuartos de final de la Eurocopa ante la selección anfitriona. La ausencia no sería noticia -dentro también del desprecio del presidente del Gobierno por el fútbol español- si no fuera porque se da la circunstancia de que Pedro Sánchez sí fue a los cuartos de final de la Eurocopa masculina.

La selección española femenina disputa este viernes ante Suiza (y en Suiza, en la ciudad de Berna) los cuartos de final de la Eurocopa. Tras clasificarse como primera de grupo, la actual campeona de mundo se mide a la selección anfitriona con el claro objetivo de seguir avanzando en el torneo y llegar a las semifinales, lo que sería ya el mayor éxito de España en una Eurocopa.

Para este importante encuentro, el Gobierno de la Nación, que se autodenomina feminista, no ha enviado a nadie al palco del estadio Wankdorf de Berna, donde se disputa el encuentro de fútbol. Tampoco está Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, que ha dejado su agenda libre este viernes, no tiene ningún acto y tampoco ha ido a Suiza a apoyar al fútbol femenino.

La ausencia de Pedro Sánchez es llamativa si se compara con la selección masculina. En la misma ronda que la que este viernes disputa el combinado femenino, cuartos de final, el presidente del Gobierno sí estuvo presente en el estadio para animar a la selección española masculina. Fue hace un año, cuando España se midió a Alemania (también selección anfitriona, como ahora Suiza en la Eurocopa femenina) en Stuttgart.

Entonces, Sánchez se quiso sumar a la foto al ver el buen rendimiento del equipo entrenado por Luis de la Fuente y se presentó en Alemania para disfrutar in situ del encuentro de cuartos de la selección española. Fue una visita exprés en la que el presidente del Ejecutivo no acabó nada bien: como desveló OKDIARIO en exclusiva, los capitanes vetaron que Pedro Sánchez bajara al vestuario a saludarles.

Ahora, un año después, y en la misma ronda (cuartos de final), Pedro Sánchez no va al partido de la selección femenina. Para el presidente del Gobierno no es rentable a términos de imagen estar en este encuentro entre España y Suiza, como sí lo era -aunque la jugada le salió mal- el año pasado con la Eurocopa masculina.

En resumen, el ‘feminista’ Pedro Sánchez deja plantada a la selección femenina, no la apoya con su presencia en el estadio en su encuentro de cuartos de final de la Eurocopa, algo que sí hizo con la selección masculina hace un año.