Laia Aleixandri: «Para ganar la Eurocopa no basta con tener buen equipo ni con ser favoritas»

España busca su primera Eurocopa en Suiza, teniendo que jugar ante las anfitrionas en busca de las semifinales. Montse Tomé cuenta con una plantilla llena de estrellas, pero con eso «no basta» para lograrlo, como revela una de esas grandes jugadoras. Es Laia Aleixandri (Santa Coloma de Gramanet, 2000), que antes del duelo de cuartos de final atiende a OKDIARIO. La central se ha convertido, pese a su juventud, en una de las mejores del mundo en su puesto, algo que le ha llevado a fichar este mismo verano por el equipo de su vida, el Barcelona.

No conforme con eso, busca en el país helvético completar un verano de ensueño, aunque eso le impida irse de luna de miel, puesto que también pasó por el altar unas semanas antes de concentrarse en Las Rozas y viajar a Lausana. Espera quedarse sin ella, puesto que sería «por una buena causa», ya que eso supondría estar en la final de Basilea el próximo 27 de julio. Pero antes, la mente está puesta exclusivamente en Suiza, una selección que cuenta con «jugadoras bastante buenas en todas las líneas» y que puede sorprender.

Pregunta: Laia, lo primero, ¿cómo está?

Respuesta: Muy bien. Ya más cerca del partido. Eso quiere decir que estamos mejor. Tenemos ganas de seguir avanzando en esta Eurocopa, pero muy bien.

P: ¿Se ha hecho larga la semana? Porque, además, viene de descansar en el partido contra Italia…

R: Sí. La verdad es que no lo había pensado, pero sí, en el último no me tocó actuar y se hace un poquito más larga la espera. Pero creo que esta semana hemos sabido gestionar bien los momentos de desconectar un poco, volver al trabajo, seguir en buena dinámica y eso es importante también para el equipo.

P: Han arrasado en los primeros partidos y no sé qué sensaciones tienen antes de Suiza, que parece un rival asequible.

R: Hemos seguido mucho su grupo, porque al final sabíamos que podíamos cruzarnos con ellas. Suiza es un equipo que sorprende. Tiene jugadoras bastante buenas en todas las líneas, como equipo funciona muy bien, juegan en casa y seguro que eso va a ser un aliciente para ellas muy grande. Tenemos que saber jugar contra un muy buen equipo y también con esas situaciones. Creo que ya tenemos experiencia.

P: ¿Cómo va a ser jugar contra un estadio de 30.000 personas en contra?

R: Va a ser brutal. Obviamente, para ellas va a ser mucho mejor porque van a tener a mucha gente detrás, pero como he dicho antes, creo que este equipo y esa selección tira un poco de experiencia de saber jugar en situaciones así, en estadios así, y es un aliciente. Ya tenemos en mente que vamos a tener que jugar contra eso.

P: ¿Dónde tiene más peligro Suiza y con qué tienen que tener más cuidado Irene Paredes y usted, que son las que están en la última línea?

R: Suelen jugar con dos arriba. Descuelgan muchísimo a esas dos. Sí que es verdad que Lia (Wälti) es el timón del equipo y busca mucho esas espaldas, ya sea con sus carrileras o con sus dos delanteras. Seguimos un poco en nuestra línea. A nosotras la presión tras perdida nos da muchísimo, porque hace que ellas no puedan desplegarse tan rápido y no puedan salir tan rápido. Nos encanta atacar, atacamos con muchísimas jugadoras y dejamos muchos metros a la espalda. Creo que eso va a ser también uno de los puntos a tener en cuenta en el partido.

P: ¿Qué han hecho para corregirlo estos días? Porque es el único pero que se le puede poner al equipo en estos primeros partidos.

R: Nos hemos sentado a analizarlo. El otro día lo vimos y fuimos la segunda selección, empatada con otra selección, menos goleada. Creo que es un dato también a tener en cuenta.

P: Al final es por poner un pero…

R: Sí, claro, pero, cuando nosotras nos sentamos a mejorar algo, también vemos la situación en la que trabajamos. Vemos las cosas positivas dentro de lo global. Cuando ya nos enfocamos en ello, obviamente es un aspecto en el que la selección, si pudiéramos evitar esas contras, que corran a espaldas, ya seríamos perfectas. Y selección perfecta no existe. Aún así, creo que es un aspecto muy bueno que podemos mejorar, al que, como te he dicho, no sólo es cómo defendemos hacia atrás, sino hacia adelante, por la situación de campo en la que estamos. Entonces, nos apoyamos mucho en vídeo, nos apoyamos mucho en trabajar el día a día en el campo, cuando nos tocan esas situaciones. Así es como mejoramos.

P: ¿Y cómo es Montse ese aspecto? El otro día contra Italia dijo que vieron cosas que fallaban y que las tuvieron que corregir. Al final, salieron bien…

R: Va muy al detalle. El partido, en un campeonato tan grande, te lleva al detalle. Recuerdo que fue una situación de presión, al inicio de ellas, porque estábamos atacando mucho y tenían muchos inicios de balón. Hubo que ajustar pequeñas cosas, pero ya te digo, nos apoyamos mucho en el video, en el poder sentarnos, visualizarlo bien y vamos muy al detalle, la verdad.

P: No quieren oír hablar de ello, pero son favoritas, después de la primera fase que han hecho. Hasta Inglaterra se quita peso y les cuelga el cartel. ¿Cómo gestionan esa presión de saber todas las expectativas que hay puestas en el equipo?

R: Yo no lo llamaría presión. Creo que somos realistas. Escuchamos todo el ruido que hay fuera, pero no nos centramos en ello. Sabemos lo que es jugar una Eurocopa. No basta con tener un buen equipo, no basta con ser favoritas. No sólo nosotras somos favoritas, otros equipos igual. Se están quitando un poco el peso, pero también lo son, porque son grandes selecciones. Dentro de nuestra burbuja, somos realistas. Sí, sabemos que hay ruido; sí, sabemos que podemos ganar, pero también hay muchos otros alicientes que pueden existir en un gran campeonato, como puede ser la suerte, como pueden ser pequeños detalles en el partido. En un campeonato así, dependes de muchas cosas. De ti mismo, seguro; de tu equipo, también, pero hay otras cosas que no controlas. Trabajamos en esa burbuja y en esa dinámica que creo que nos va a ir muy bien.

P: Estuvo en la última Eurocopa, donde no salieron las cosas, no fue al Mundial, tampoco se consiguió medalla en los Juegos… ¿Qué supone para usted esta Eurocopa?

R: Máxima ilusión, máximo compromiso… Siempre es un orgullo representar a tu país y poder estar en campeonatos como este. Verdad que vengo de muchísima experiencia. La anterior Eurocopa que me cogió muy muy joven; luego, perderte el Mundial, aunque no vayas, también te da experiencia, te da madurez, aprendes otras cosas y en los Juegos… Ahora estoy en un buen momento, estoy en una Laia que no para de crecer. En una Eurocopa que al final también se presenta en un escenario perfecto, con compañeras increíbles y una selección que va a darlo todo.

P: Dice que no para de crecer y es verdad. Tiene sólo 24 años, ¿dónde está su techo?

R: Yo creo que techo no existe. El poder mejorar cada día y esa autoexigencia te hace engancharte a esa ambición que tienes de poder mejorar. Nunca es suficiente. También por varias situaciones que he ido pasando, el salir de casa, el pasar por una liga, por otra liga diferente, siempre buscando nuevos retos… Eso va a hacer que Laia sea mejor en el día a día.

P: Lleva desde los 17 años fuera de casa. El otro día decía Pina que ella prefirió esperar su oportunidad en el Barcelona y ahora la ha aprovechado. Su caso es totalmente distinto. Se va al Atlético, de ahí al City, ¿cómo le ha servido esa trayectoria para crecer?

R: Los dos caminos son correctos. No hay ninguno erróneo, pero sí que es verdad que para mí fue difícil el tener que perseguir el sueño de mi vida fuera de mi casa. Era enfrentarme a situaciones diferentes, tomar decisiones difíciles… Eso, obviamente, ha afectado en que me fui como una niña y creo que vuelvo con mucha más experiencia, madurez y eso siempre me lo voy a llevar.

P: En esta concentración, ahora que han tenido tantos días libres, ¿cómo es un día de Laia?

R: Me levanto, bajamos a desayunar… Sí que es verdad que yo estoy en el grupo de las jugadoras que baja un poco al límite, porque no me gusta madrugar mucho. Luego ya nos preparamos para la charla con vídeo, venimos a entrenar, hacemos una pequeña activación en la carpa, con tiros, canastas… Luego, o prensa o fsio antes de comer, la siesta nunca falla y lo que toque esa tarde. Si tenemos un poco de tiempo libre a pasear, si hay que recuperar, pues utilizamos la cámara hiperbárica y todos los trastos que tenemos, que son increíbles… Jugamos mucho a juegos de mesa, a ping pong, a cartas, antes de cenar y dormir.

P: ¿Qué es lo que más estás echando de menos estos días?

R: Mi familia, mis perros…

P: Me han dicho que los perros son trilingües (castellano, catalán e inglés)…

R: ¡Sí, son trilingües! ¡Increíblemente!

P: Y, de todas sus compañeras, ¿cuál es su mayor apoyo?

R: Te podría decir muchas… Ona, te podría decir.

P: ¿Y qué relación tiene con ella?

R: Nos conocemos muy, muy, muy bien, gracias a todos los años que hemos pasado juntas. No sé, el entendimiento que tenemos, la confianza, el poder hablar de todo… Es como una hermana.

P: Durante su etapa en el City, ¿tuvo contacto con Guardiola?

R: Sí, siempre. La verdad es que increíble.

P: ¿Le dio algún consejo?

R: Cuando lo pude conocer, algún entrenamiento que se acercó, alguna cena que tuvimos… como persona, gana en la cercanía. Es que un tío increíble, muy cercano, siempre estaba riéndose, siempre haciendo bromas y fue muy positivo. Cuando le conocí me llevé muy buen recuerdo. Hablamos mucho de fútbol, no es que dijera «esto me ha marcado en sí». Tú le ves y es un tío con mucho carisma, que a cualquier cosa que dice, todo el mundo está atento, está escuchando, porque sabes que lo que va a decir tiene mucho sentido. No me quedé con nada específico.

P: Ahora vuelve al Barça. Al club de su vida. ¿Qué espera de esta nueva etapa?

R: Hay muchos retos por delante. Es un club que va de la mano con esos retos. Te engancha ser estar entre las mejores, rendir cada día, no bajar tu nivel. Ese es un poco el reto que voy a llevar.

P: ¿Tiene ganas de jugar un Clásico? Ha jugado contra el Real Madrid, ha jugado derbis, pero no es lo mismo.

R: No es lo mismo. Tengo mucha ilusión de vivir nuevas cosas con el Barça. La verdad, es que un Clásico lo tengo ahí en mente y en casillas en blanco para hacer check y poder vivirlo.

P: Por su trayectoria, tanto en el Barcelona como en la Selección, ¿se ve con el brazalete? Porque tiene 24 años y le queda mucho fútbol.

R: Con el brazalete no sé, pero sí que es verdad que quiero seguir teniendo ese carácter, esa personalidad que a mí me caracteriza. En un equipo hay muchos liderazgos, ya sea con el brazalete o sin él, pero sí quiero mantener esa personalidad que yo tengo y y aportar lo máximo al equipo.

P: Ahora mismo tiene a la mejor jugadora posible para para aprender, Irene Paredes, tanto en la Selección como en el Barcelona.

R: Desde que llegué a la Selección, hace ya bastante, he podido coincidir con ella y fijarme. A mí me gusta mucho trabajar en silencio, fijarme, escuchar… Creo que también es importante para crecer y la he tenido.

P: Laia, este verano ha sido espectacular para usted. Ficha por el Barça, se ha casado… sólo falta redondearlo.

R: ¡Hombre! ¡Digo yo! Siempre le dije a mi pareja que, si no tenemos luna de miel, será por una buena causa… Así que esperemos que sea así.