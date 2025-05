Pedro Sánchez ningunea al Betis en un nuevo desplante al fútbol español

Pedro Sánchez volvió a demostrar su poco respeto por el fútbol español y ninguneó al Real Betis Balompié en el partido más importante de su historia. El presidente del Gobierno no dedicó ni una sola palabra al equipo sevillano, el único club español que ha jugado esta temporada una final europea. Además, Sánchez tampoco viajó a la localidad polaca de Breslavia, lugar de la final, para apoyar al Betis.

Como viene siendo habitual en los últimos años, Pedro Sánchez se volvió a borrar de un gran acontecimiento futbolístico, pero además en este caso es que ni hizo una mención al Betis, que jugó este miércoles su primera final europea de su historia. Ni siquiera utilizó el presidente del Gobierno sus redes sociales para lanzar un mensaje de ánimo y apoyo al conjunto sevillano, que perdió la final de la Conference League ante el Chelsea por 1-4.

Así, Pedro Sánchez ninguneó al Betis, al que no le hizo ni caso en el día más importante de su historia. Ni un mensaje ni tampoco hizo acto de presencia en Polonia. En su lugar, y en representación del Gobierno de España, estuvo María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

Y esto no es ya casualidad. Pedro Sánchez ha dado normalidad a no apoyar a los equipos españoles y a dar la espalda al fútbol nacional. No va ya a ninguna final de Copa del Rey ni tampoco acude a las finales de Champions League, Europa League o Conference League en las que hay equipos españoles. Ya sea Real Madrid, Barcelona, Atlético, Sevilla, Betis… Pedro Sánchez vuelve a protagonizar un nuevo desplante a todo el fútbol español.

En el caso del Betis fue incluso más grave porque ni dedicó ningún mensaje de ánimo a los aficionados béticos tras perder la final. Silencio total, algo que contrastó con lo firmado por Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, que sí se encargó de apoyar a los hinchas del Betis. «Unas veces se gana y otras veces se aprende. Un grande de España ha perdido contra un grande de Europa, pero su trayectoria en la Conference ha sido muy meritoria. Mucho ánimo al Real Betis y a su afición. Gran temporada», escribió Feijóo.

Unas veces se gana y otras veces se aprende. Un grande de España ha perdido contra un grande de Europa, pero su trayectoria en la Conference ha sido muy meritoria. Mucho ánimo al @RealBetis y a su afición. Gran temporada. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 28, 2025

Con todo ello, el presidente del Gobierno vuelve a pasar del fútbol y demuestra su poco respeto por este deporte y por los equipos españoles que juegan competiciones europeas. El miedo a ir a aquellos lugares en los que hay miles de aficionados que pueden pitarle deja otra vez a Pedro Sánchez con una imagen de desprecio total al fútbol español y sus equipos.

La única reacción del Gobierno de España fue a través de las redes sociales del Consejo Superior de Deporte, donde sí animaron al Betis tras su derrota. Es normal, ya que precisamente el CSD es el órgano deportivo del Ejecutivo. Si no lo hacen ellos, la gravedad ya sería tremendo. «El resultado de la final duele, porque había motivos para creer en la victoria ante el Chelsea, pero la temporada 2024/25 quedará guardada para siempre en el corazón de los aficionados del Real Betis», escribieron.