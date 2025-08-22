El estremecedor vídeo de ultras de Independiente humillando a hinchas chilenos exigiéndoles «pedir perdón

La violencia salvaje sigue azotando al fútbol sudamericano. El partido de Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile fue suspendido al inicio de la segunda parte por una batalla campal entre ultras de los dos equipos en las gradas. En total, hubo más de 200 heridos, un mínimo de 10 de gravedad y uno de ellos en estado crítico, y más de 100 detenidos.

Lo que debía ser un partido cotidiano de fútbol se transformó en un escena violenta y sanguinaria. Los ultras de Independiente, uno de los equipos de mayor magnitud en Argentina, vejaron y humillaron a hinchas de la Universidad de Chile a los que exigían que pidieran «perdón». Todo ello mientras los dos hinchas chilenos se encontraban sangrando en el suelo y siendo grabados.

La situación escaló cuando barrabravas locales llegaron a la grada visitante. Los ultras de Independiente atacaron con gran violencia a los aficionados chilenos y dejaron más de 300 heridos que obligo a la suspensión inmediata. Uno de ellos fue trasladado en estado crítico al hospital, mientras que hubo cerca de otros 10 heridos de gravedad.

En el exterior del estadio, la policía iba identificando y deteniendo a los agresores. Más de 100 aficionados de ambos equipos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad tras la sangrienta pelea. El detonante, según TyC Sports, fue el robo de una bandera de Independiente por parte de aficionados chilenos. La CONMEBOL todavía no ha tomado cartas en el asunto más allá de un comunicado.

Felipe Loyola, mediocentro de Independiente de Avellaneda y de la selección chilena, lamentó lo ocurrido y cargó contra los servicios de seguridad en el Estadio Libertadores de América. «Lamentable situación, es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia, me siento destrozado, la seguridad policial no sé dónde estaba», denunció el futbolista a través de las redes sociales.