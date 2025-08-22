Noche de conjura en el Atlético: «Van a llegar cosas muy importantes esta temporada»

Los protagonistas llegaron antes que los invitados. Porque sí, la fiesta del Atlético tuvo dos actos. El primero, con la plantilla de Simeone ejercitándose sobre el césped del Metropolitano, y el segundo, ya con el sol caído y más de 35.000 aficionados en la grada. No se disputó partido alguno, pero sí fue una noche especial para el club rojiblanco. La noche de bienvenida a sus nuevos fichajes.

Rompió el hielo el excéntrico DJ Gianluca Vacchi, situado con su mesa a la salida del túnel de vestuarios, por donde desfilaron uno a uno todos los integrantes de la primera plantilla colchonera. El nombre más coreado es el de siempre, el de Simeone, y el más visto en las camisetas de la grada es el de uno de los nuevos del año pasado, Julián Álvarez. Aunque otro nombre copó los focos antes que los argentinos.

«Fernando Torres, lololo», retumbó. El Niño creció y se hizo mayor en el Calderón y se retiró en el Metropolitano. Marchó por el terreno de juego como antaño. Humilde, sonriente y sin querer ser el centro de atención. Aunque ahora lo hizo con el chándal en lugar de las botas, imbuido como entrenador del Madrileño, el filial de rojiblanco de toda la vida. «Siempre me he sentido especial ante la afición. Tenemos a un grupo de futbolistas que sueñan con estar delante de vosotros», comunicó con toda su plantilla en el círculo central.

Siguieron su camino las jugadores del femenino, bajo el mismo guion. Presentaciones de las nuevas incorporaciones y declaración de intenciones de su entrenador, Víctor Marín. «Vamos a pelear todos los títulos». Licencia para soñar sellada. El mismo lugar de los sueños de Marín se convirtió en el escenario de Dani Fernández, cantante e hincha rojiblanco de cuna y corazón. Se mostró en ese momento el nuevo tunnel club, espacios VIP y una nueva sala en las tripas del Metropolitano.

La noche la iluminó el sky ribbon, la pantalla de 360 grados de 404 metros de perímetro y cinco metros de altura integrada en el anillo superior del estadio. Se llenó de los nombres y dorsales de los futbolistas de la primera plantilla. Ovación especial para Koke, tímida pitada para Nahuel Molina. Se le va a hacer largo el inicio de campaña al argentino. Julián Álvarez cerró la lista y dio paso a los nuevos. Ruggeri, Pubill, Almada, Cardoso, Hancko, Raspadori y Baena.

Los dos capitanes del barco, Koke y Simeone, tomaron la palabra y se conjuraron con su afición. «Van a llegar cosas muy importantes esta temporada», aseguró el futbolista. «Han llegado muchos chicos nuevos, con mucha juventud, ilusión y ganas de hacer las cosas bien. No tengo ninguna duda de que vamos a competir», añadió el técnico. Todo ello, de principio a fin, envuelto por el clásico «Quien no salte madridista es». Hay tradiciones que nunca cambian.