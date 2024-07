Los capitanes vetaron a Sánchez tras ganar a Alemania: «Que ni se le ocurra bajar al vestuario»

Los capitanes de la selección española de fútbol vetaron la presencia de Pedro Sánchez en el vestuario tras ganar a Alemania en cuartos de final de la Eurocopa tras un gol épico de Mikel Merino en el minuto 119. Los líderes del equipo, en una reunión previa al partido, mostraron su disconformidad a que Pedro Sánchez apareciera por el vestuario en la que fue la primera visita del presidente del Gobierno al torneo. «Que ni se le ocurra bajar al vestuario», dijeron tajantes a los emisarios de la Federación.

Los dirigentes de la RFEF tenían una patata caliente y la resolvieron gracias a que Sánchez se distrajo al querer sentarse con el canciller alemán, el socialista Olaf Scholz. El presidente, al término del encuentro, no encontró la manera de bajar a hacerse la foto con los futbolistas de la selección porque no había nadie que le guiase hasta los vestuarios del Mercedes-Benz Arena. Fue entonces cuando decidió hacerse una foto con Pilar Alegría en la zona vip y salir pitando hacia el Falcon para dormir esa misma noche en Bucarest (Rumanía).

La selección española conquistó este domingo la Eurocopa en Berlín. Pedro Sánchez, junto a una docena de altos cargos de Moncloa, acudió a la final y se quiso apuntar el tanto del éxito deportivo, aunque el presidente del Gobierno se quedó sin la foto más ansiada al dejarle fuera la UEFA del podio de los campeones de la Eurocopa. La visita de este domingo no fue la primera de Sánchez a Alemania. Nueve días antes, y en el mismo viernes en el que su mujer Begoña Gómez tuvo que acudir a los juzgados, se cogió el Falcon y se plantó en Stuttgart para ver el España-Alemania de cuartos de final.

Una vez allí, Sánchez no tuvo ningún contacto con los jugadores de la selección española que celebraban pasar a semifinales porque así lo decidieron los propios futbolistas de España. Reunidos los capitanes -que son Álvaro Morata, Rodrigo Hernández, Jesús Navas y Dani Carvajal-, decidieron que lo mejor era que no bajase el presidente del Gobierno al vestuario a la finalización de ese encuentro ante Alemania que se decidió en la prórroga.

Los capitanes trasladaron a la Federación que no querían tener ninguna foto con Pedro Sánchez y que no querían politizar ese momento. Así fue. Para cumplirlo, la RFEF no hizo como tal nada, sino que se dieron una serie de circunstancias que provocaron que Sánchez no bajara a vestuarios. Una vez acabó el encuentro, Pedro Rocha, el presidente de la RFEF al que el Gobierno quiere inhabilitar, bajó a vestuarios sin Pedro Sánchez y ya el presidente del Gobierno no podía bajar por su cuenta al encontrarse sin el máximo representante del fútbol español.

Con ello, Sánchez se quedó sin la ansiada foto de celebración con los jugadores de España. El presidente del Gobierno, así como todo su Ejecutivo, han utilizado la Eurocopa y el buen momento deportivo de la selección para intentar mejorar su imagen y, sobre todo, como vía de escape ante todos los escándalos que le acechan.

Al ver que no podía bajar a vestuarios y saludar a los futbolistas de la selección española, Pedro Sánchez abandonó el estadio de Stuttgart. El líder del PSOE puso rumbo al aeropuerto de Stuttgart, donde cogió el Falcon a las 21:30 horas para dirigirse a Bucarest, donde aterrizó a las 23:13 horas. En la capital de Rumanía mantuvo un encuentro al día siguiente con el primer ministro de Rumanía, Marcel Ciolacu.

Además de Pedro Sánchez, también acudió al palco del estadio de Stuttgart en ese encuentro de cuartos de la Eurocopa Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional de España. Alegría ha estado presente en todos los partidos de España en la Eurocopa desde octavos. Antes, en fase de grupos, el Gobierno mandó a representantes de cargos de menor autoridad que un ministro, como fue el caso de José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD. Una vez que vieron que España iba muy bien en la Eurocopa, mandaron a la ministra Alegría, al propio Pedro Sánchez, a Félix Bolaños y a numerosos altos cargos.

Pedro Sánchez llegó a la carrera ese partido

Ese viernes 5 de julio, día en el que se jugó este España-Alemania de cuartos de final, Pedro Sánchez despegó de la base área de Torrejón de Ardoz en el DASSAULT Falcon 900 a las 15:24. El presidente aterrizó en el aeropuerto de Stuttgart a las 17:10 horas e hizo acto de presencia en el estadio a las 17:46. Es decir, con el tiempo justo, ya que el encuentro arrancó a las 18:00 horas. Unas horas antes, por la mañana, su mujer Begoña Gómez había hecho acto de presencia en el juzgado por su presunto caso de corrupción.

Pedro Sánchez no ha sido un gran defensor de los intereses de la selección española, como demuestran sus pocas apariciones y actos que ha compartido durante todo este tiempo con el combinado masculino. El Rey Felipe VI, a diferencia del presidente, sí que ha estado mucho más cerca del equipo nacional, acudiendo regularmente en cada gran torneo a apoyar al equipo como pasó contra Italia y no con el viento a favor, como ha ocurrido con el Gobierno.

Su ausencia fue especialmente sonada en junio de 2023, cuando España logró su primera Liga de las Naciones con el gol definitivo de Dani Carvajal, cuando Sánchez no tuvo tiempo de recibir a los jugadores tras su éxito pese a que su agenda no se mostraba especialmente congestionada en un momento de precampaña electoral, a pocas semanas de las elecciones generales del pasado año. Tampoco hizo acto de presencia en Qatar durante el Mundial de 2022.