Los motivos del enfado de la selección española con Pedro Sánchez

Pedro Sánchez recibirá a los campeones de Europa a su llegada a España, algo que no termina de convencer a los propios jugadores de la selección. Varios de ellos tienen un cabreo considerable con el presidente del Gobierno, al que ya vetaron en el vestuario durante la celebración del pase a semifinales de la Eurocopa y con el que no se han fotografiado ni una sola vez en todo el torneo. Consideran que, después de no recibirles el pasado año en La Moncloa, tras ganar la Liga de Naciones, ahora quiere politizar todo lo relacionado con el equipo, tras su triunfo en el campeonato continental.

Al vestuario de Luis de la Fuente no le sentó nada bien en su momento que el presidente del Gobierno pasara de ellos y no le diera valor al título logrado por el equipo. Sienten que no se les apoyó lo suficiente. Después de 11 años de sequía, España se impuso en la tanda de penaltis a Croacia, pero Sánchez no estuvo por la labor de recibirles ni se presentó en el estadio en Róterdam como sí ha hecho ahora con su séquito de ministros.

En ese momento, Sánchez se encontraba en periodo preelectoral, puesto que había convocado elecciones generales para el 23 de julio. Sin embargo, aún no había entrado en campaña electoral y seguía ostentando el cargo de manera oficial. España ganó el 18 de junio a Croacia en la Liga de Naciones, pero por el motivo que fuera, el presidente no les quiso recibir para felicitarles. Sin embargo, dos meses después, con su cargo en funciones, puesto que aún no había sido investido presidente, sí que accedió a recibir a la selección femenina campeona del mundo mostrando su doble rasero.

El núcleo duro del vestuario piensa que el motivo por el que Pedro Sánchez les recibe ahora es el de sumarse al calor de esta selección y tener su foto junto a ellos, algo que no ha podido tener en ninguna de sus visitas a Alemania. Aquel olvido de Sánchez, que no quiso recibir a los campeones de la Liga de Naciones, enfadó al equipo hasta el punto de llegar a vetarle tras ganar a Alemania en cuartos de final de la Eurocopa. Los futbolistas decidieron que no bajara al vestuario tras clasificarse para la semifinal en Stuttgart, el mismo día en el que su mujer, Begoña Gómez, acudía al juzgado a declarar.

Sánchez dejó tirada a la selección

El presidente no tuvo una agenda especialmente apretada el día en el que tendría que haber recibido a los jugadores de España tras la conquista de la Liga de Naciones. Aquel día, el 19 de junio de 2023, los futbolistas llegaban desde Holanda al mediodía y se marcharon directos a comer a un restaurante céntrico de la capital, antes de la fiesta celebrada en el Wizink Center.

La agenda del político presentaba una entrevista de cara a esa campaña electoral por la mañana, mientras que a las 11:30 tenía una recepción con el rey de Jordania, Abdalá II, en la que se incluían la firma de unos acuerdos entre los ministerios de Justicia y Transportes de ambos países. Más tarde, a las 14:30, tenía un almuerzo en el Palacio Real con los Reyes Felipe y Letizia por esa visita de Estado de los reyes de Jordania.

No era, de todas formas, la primera vez que Sánchez dejaba tirada a la selección. En la última gran cita, antes de subirse al barco de esta España de Luis de la Fuente, el presidente del Gobierno no acudió a ninguno de los cuatro partidos del Mundial de Qatar 2022, que se celebró hace temporada y media. De cara a esta Eurocopa, además de haber estado presente en varios partidos, ahora les recibe a las 19:30 horas.