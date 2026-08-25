Marlaska contradice a Robles y asegura que «no había ningún informe» del CNI sobre un asalto masivo a Ceuta

Nuevo choque en el Gobierno de Pedro Sánchez. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha contradicho a la titular de Defensa, Margarita Robles. Marlaska ha asegurado este martes que «no hubo ningún informe relativamente similar a lo que pasó» el pasado 30 de julio en Ceuta, cuando entraron ilegalmente cerca de 80.000 extranjeros desde Marruecos a través del espigón de El Tarajal. Robles había asegurado unas horas antes que el servicio de inteligencia «dio la información requerida».

«El CNI y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas realizaron la labor que les es exigible y dio la información requerida», ha subrayado la ministra de Defensa en su comparecencia este martes en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la invasión.

Robles ha añadido que la labor de los servicios de inteligencia está protegida por el deber de secreto, «que es una garantía para su actuación», pero que muchas veces «opera como una losa al impedir que se pueda dar publicidad a las actuaciones que realizan».

Sin embargo, Maraska lo ha negado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa, después del Consejo de Seguridad Nacional que ha presidido el líder socialista por la invasión de Ceuta.

El titular de Interior ha subrayado su «reconocimiento al trabajo de todos los servicios de información españoles» y a su «alta profesionalidad». Marlaska ha subrayado que todos ellos «han trabajado en cumplimiento estricto de la ley y aplicándose a fondo».

No obstante, a preguntas sobre las declaraciones de Robles, ha negado la existencia de documentos que previesen la invasión: «No había ningún informe que atisbara que iba a suceder lo que aconteció».

«Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo similar teniendo en cuenta lo que sucedió en 2021, se habría elevado al nivel de las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias», ha indicado.

Sin información de «países amigos»

Es más, Marlaska ha extendido la falta de información a este respecto no sólo a los servicios de inteligencia propios sino también a los extranjeros: «Ningún servicio de información ni de países amigos ni de cualquier grupo de inteligencia atisbó nada parecido». «Todo el mundo actuó correctamente», ha replicado.

Cuando se le ha vuelto a confrontar con las palabras de Robles, el titular de Interior ha recalcado que ninguno miente: «Todos decimos lo que realmente aconteció». «No hay ningún informe relativamente similar a lo que pasó», ha vuelto a exponer, a la vez que recuerda que reciben «informes a diario sobre distintas cuestiones», pero no hubo ninguno respecto a una invasión de Ceuta.

El ministro, además, ha puesto en valor la actuación de Marruecos al interceptar a menores extranjeros no acompañados (menas) «en los días previos» a la invasión. Y es que, según Marlaska, hubo «una mayor entrada de menores» lo cual, en palabras del titular de Interior, «era una preocupación».

Sin embargo, Marlaska ha aclarado que «era muy habitual en las epocas de verano». «Estamos hablando de eso a una realidad completamente ajena», ha recalcado, para subraya que han «sido interceptado por Marruecos». Aun así, ha reconocido que ha habido un aumento: «Hemos pasado de 1.000 en una semana a más de 70.000 en una jornada».