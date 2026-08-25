Un ministro de Marruecos pide «liberar» Ceuta y Melilla en el primer acto de Mohamed VI tras la invasión

El ministro marroquí de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, ha defendido la soberanía de Marruecos sobre Ceuta y Melilla durante su intervención con motivo de una festividad religiosa presidida por el rey Mohamed VI.

En su discurso durante la celebración en el Palacio Real de Rabat de la festividad del Eid al Maulud, que conmemora el nacimiento del profeta Mahoma, Toufiq se ha referido a las ciudades españolas, recurriendo a dos eruditos islámicos nacidos en Ceuta en época anterior a que dicho territorio del norte de África pasara a estar bajo soberanía española, en 1580.

El ministro se ha referido en concreto a la obra del imán Al Jazuli Las guías hacia los caminos del Bien para enarbolar la «lucha sagrada para liberar las ciudades ocupadas situadas a lo largo del océano Atlántico a comienzos de la época contemporánea».

El acto contó también con la presencia de los presidentes de las dos Cámaras del Parlamento, consejeros del rey, miembros del Gobierno, los presidentes de las instancias constitucionales, los oficiales superiores del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales, miembros del cuerpo diplomático islámico acreditado en Rabat, así como de varios ulemas y otras personalidades civiles y militares.

Amenazas desde la invasión

Esta nueva amenaza se produce tras las afirmaciones de las últimas semanas del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, quien ha reivindicado los «derechos históricos y geográficos» de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.

Unos días después de la invasión migratoria, el ministro de Justicia marroquí Abdelatif Ouahbi advirtió que «el asunto» de la soberanía de ambas ciudades «sigue sobre la mesa» y reveló que «cada vez» que las autoridades de Rabat se reúnen con «los españoles» plantean este tema.

«Nosotros seguimos aferrados a nuestras tierras», avisó el ministro marroquí, señalando que Marruecos quiere «resolver el problema» con «paciencia» y en «una estrategia a largo plazo».

Hace unos días, Ouahbi insistió en que estas ciudades constituyen un «derecho histórico y geográfico» de Marruecos y llamó a crear un mecanismo de diálogo con España para abordar su futuro y lograr su «retorno al seno de la patria».

«La cuestión de Ceuta y Melilla seguirá siendo un tema de diálogo entre nosotros y España, y mantendremos nuestro derecho histórico y nuestro derecho geográfico», declaró en una entrevista con el canal público marroquí.

El titular de Justicia abogó por establecer «medios de diálogo» con Madrid, incluida la creación de una «comisión de diálogo» sobre este asunto, una idea que, según dijo, «debe mantenerse presente, porque es un tema sobre el que no se puede guardar silencio».

Ouahbi pidió encontrar «una solución definitiva a la situación actual» para que Ceuta y Melilla «vuelvan al seno de la patria (Marruecos)».

El Gobierno ensalza a Marruecos

Desde que comenzó la crisis migratoria de Ceuta, el Gobierno ha ensalzado la «cooperación» con Marruecos, al que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado de «socio leal y fraternal».

La respuesta más tajante llegó de la titular de Defensa, Margarita Robles, quien, tras las palabras del ministro de Justicia marroquí, avisó que Ceuta y Melilla son «españolísimas» y «no se tocan».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado cualquier alusión a las amenazas de Marruecos. Sánchez ha presidido este martes la reunión del Consejo de Seguridad Nacional tras regresar de sus vacaciones en La Mareta (Lanzarote).